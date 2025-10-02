Havada kriz var! Binlerce uçak seferi iptal edilebilir

Ryanair Holdings Plc, gelecek hafta Fransa’daki hava trafik kontrolörlerinin maaş ve çalışma şartları nedeniyle greve gitmesi üzerine, günde yaklaşık 600 uçuşunu iptal etmeyi düşünüyor.

Şirket yetkilileri, 7-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak grev nedeniyle toplamda 1.800 uçuşun iptal edilebileceğini duyurdu.

İrlandalı düşük maliyetli havayolu, Fransa’daki genel grev nedeniyle perşembe günü de 30 uçuşunu iptal etmek zorunda kaldı.

YÜZ BİNLERCE YOLCU ETKİLENEBİLİR

Ülkenin önde gelen hava trafik kontrolörleri sendikası SNCTA, ücretlerin enflasyona göre güncellenmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talepleriyle iş bırakma kararı aldı.

Grev, Avrupa genelinde yüz binlerce yolcuyu etkilemesi beklenen ciddi aksamalara yol açabilir. Sadece Fransa’ya iniş ve kalkış yapan uçuşlar değil, ülkenin hava sahasından geçen seferler de bu durumdan olumsuz etkilenecek.

Air France-KLM yetkilileri, gelecek hafta yaşanabilecek aksamalara ilişkin açıklamanın erken olacağını belirterek, güncel bilgilendirmeyi tarihe daha yakın bir zamanda paylaşacaklarını ifade etti.

RYANAIR CEO’SU TEPKİ GÖSTERDİ

Ryanair CEO’su Michael O’Leary, Avrupa Komisyonu’nu eleştirerek, Fransa hava sahasından geçen transit uçuşların iptal edilmesine izin verilmesine sert tepki gösterdi.

O’Leary, “Grev hakkı tanınmalı, ancak iptaller yalnızca Fransa’ya gelen ve Fransa’dan kalkan uçuşlarla sınırlı olmalı. Üst geçiş seferlerine dokunulmamalı” dedi. Ayrıca Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in bu konuda önlem almaması durumunda istifa etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.