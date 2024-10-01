Havada savaş çıkaracak taciz. Rus uçağı böyle geçiş yaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Havada savaş çıkaracak taciz. Rus uçağı böyle geçiş yaptı

Alaska semalarında Amerikan F-16 uçağı, Rusya'ya ait bölgede uçan ağır bombardıman uçağı TU-95'i takip için gönderildi. İşte bu dakikadan sonra öyle bir sıcak hava esti ki, bölgeye gelen Rus avcı bombardıman uçağından savaş çıkaracak hamle geldi. Rusm uçağı Amerikan F-16'sının metrelerce yanında geçti. İşte o sıcak dakikalar.

Amerikan uçaklarıyla Rus uçakları Alaska yakınlarında uluslararası hava sahasında karşı karşıya geldi. İşte bu karşılaşmada sıcak dakikalar yaşandı.

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Rusya'ya ait bir TU-95 Ağır bombardıman uçağın Alaska açıklarında uçtuğu tespit edilince, Amerika hemen bir f-16 uçağı kaldırdı.

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ABD jeti kısa sürede bölgeye geldi ve Rus ağır bombardıman uçağını takibe aldı.

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Bu sırada bölgeye gelen bir Rus avcı bombardıman uçağı ABD F-16'sını öyle bir taciz etti ki, F-16'nın metrelerce yanında geçti.

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Amerikalı pilot beklenmedik hamle karşısında çarpışmayı önlemek için manevra yapmak zorunda kaldı.

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