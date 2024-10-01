Havada savaş çıkaracak taciz. Rus uçağı böyle geçiş yaptı

Amerikan uçaklarıyla Rus uçakları Alaska yakınlarında uluslararası hava sahasında karşı karşıya geldi. İşte bu karşılaşmada sıcak dakikalar yaşandı.

Rusya'ya ait bir TU-95 Ağır bombardıman uçağın Alaska açıklarında uçtuğu tespit edilince, Amerika hemen bir f-16 uçağı kaldırdı.

ABD jeti kısa sürede bölgeye geldi ve Rus ağır bombardıman uçağını takibe aldı.

Bu sırada bölgeye gelen bir Rus avcı bombardıman uçağı ABD F-16'sını öyle bir taciz etti ki, F-16'nın metrelerce yanında geçti.

Amerikalı pilot beklenmedik hamle karşısında çarpışmayı önlemek için manevra yapmak zorunda kaldı.