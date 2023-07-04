Havaist pazar günü 23 bin yolcu taşıyarak rekor kırdı

İstanbul Havalimanı'na taşıma hizmeti veren Havaist firması, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde 23 bin yolcu taşıdı.

Havaist pazar günü 23 bin yolcu taşıyarak rekor kırdı

Havaist'ten yapılan açıklamaya göre, bayram tatili süresince ulaşım sektöründe uçuş ve yolcu sayısı bakımından kırılan rekorlara taşımacılık hizmeti veren Havaist firması da eklendi.

İstanbul Havalimanı ile kentin birçok noktasına yolcu taşımacılığı yapan şirket, Kurban Bayramı tatilinde kentteki 50'ye yakın durakta hizmet verdi.

Havaist ek seferler dahil Büyük İstanbul Otogarı, Halkalı, Bakırköy, Aksaray, Kadıköy, Taksim, Beşiktaş, Silivri, Sabiha Gökçen Havalimanı, Beylikdüzü ve Avcılar gibi 11 noktada 2 Temmuz Pazar günü 600 seferle 23 bin yolcu taşıyarak son zamanların rekorunu kırdı.

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