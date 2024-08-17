Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: İHA
Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Sivas’ın Klavuz Mahallesi’nde bir binanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kurtarıldı.

Sivas’ta Klavuz Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, bir yavru kedi, çatıdan binanın ikinci katındaki havalandırma boşluğuna düştü. Kedinin yardım çığlıklarını duyan duyarlı bir vatandaş, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, dikkatli bir çalışma ile yavru kediyi düştüğü yerden kurtardı. Sağlık durumu kontrol edilen yavru kedi, herhangi bir yaralanma belirtisi göstermediği için doğal yaşam alanına salıverildi.

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