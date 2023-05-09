Havalimanı polisinin dikkati teröristi yakalattı

İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen bir olayda, polis memurları şüphelendikleri bir kadını durdurdu ve kimliğini kontrol etti.

Havalimanı polisinin dikkati teröristi yakalattı

Ekipler, kadının K.G. adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığını tespit etti. Yapılan incelemeler sonucunda kadının gerçekte N.G. isimli bir terörist olduğu belirlendi ve kendisine kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Terörist, gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olayın detaylarına yer verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "08 Mayıs 2023 tarihi 17.50 sıralarında İstanbul Havalimanında uygulama yapan görevlilerimiz şüphe üzerine bir kadın şahsı durdurmuştur. Şahsa yönelik yapılan sorgulamada K.G. ismine düzenlenmiş sahte kimlik kartı kullandığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde şüpheli şahsın N.G. isimli şahıs olduğu belirlenmiş, Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan N.G. isimli şahıs yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.

havalimani-polisinin-dikkati-teroristi-yakalatti-2190-dhaphoto1.jpg

havalimani-polisinin-dikkati-teroristi-yakalatti-2190-dhaphoto3.jpg

a5a3b1583cf8a471c365c246b8a782a4.jpg

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Ali Babacan'ın eşi Zeynep Babacan 'Akıllı erkek hanımcı olur' Güncel
Ali Babacan'ın eşi Zeynep Babacan 'Akıllı erkek hanımcı olur'
Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Sudan arasında casus yazılım ticareti Dünya
Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Sudan arasında casus yazılım ticareti
Eski Beşiktaşlı futbolcu N'Sakala'dan flaş sözler: Daha önce hayatımda böyle bir şey yaşamadım Spor
Eski Beşiktaşlı futbolcu N'Sakala'dan flaş sözler: Daha önce hayatımda böyle bir şey yaşamadım
Belçika, AP yolsuzluk soruşturmasındaki İtalyan ismin iadesini reddetti Dünya
Belçika, AP yolsuzluk soruşturmasındaki İtalyan ismin iadesini reddetti
Bay Kemal'in Tahtası'nda 9'ncu bölüm. Türkiye'nin her yerinde kurulacak olan dijital altyapıyı anlattı Siyaset
Bay Kemal'in Tahtası'nda 9'ncu bölüm. Türkiye'nin her yerinde kurulacak olan dijital altyapıyı anlattı
Ziraat Bankkart seride öne geçti Spor
Ziraat Bankkart seride öne geçti
Mansur Yavaş: Ülkenin sınırları delik deşik, artık koruyamıyorlar, mülteci deposu olmuş! Siyaset
Mansur Yavaş: Ülkenin sınırları delik deşik, artık koruyamıyorlar, mülteci deposu olmuş!