Havalimanı polisinin dikkati teröristi yakalattı

Ekipler, kadının K.G. adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığını tespit etti. Yapılan incelemeler sonucunda kadının gerçekte N.G. isimli bir terörist olduğu belirlendi ve kendisine kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Terörist, gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olayın detaylarına yer verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "08 Mayıs 2023 tarihi 17.50 sıralarında İstanbul Havalimanında uygulama yapan görevlilerimiz şüphe üzerine bir kadın şahsı durdurmuştur. Şahsa yönelik yapılan sorgulamada K.G. ismine düzenlenmiş sahte kimlik kartı kullandığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde şüpheli şahsın N.G. isimli şahıs olduğu belirlenmiş, Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan N.G. isimli şahıs yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.