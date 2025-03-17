Havalimanına araçla gidenler yanıyor. Otopark ücreti uçak bileti fiyatlarını solladı!

Türkiye'de en çok kullanılan havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı otopark ücretleri cep yakıyor. Açık ve kapalı/katlı otoparka sahip olan İstanbul Havalimanı'nda otobüs gibi büyük araçların yalnızca açık otoparkı kullanmasına izin veriliyor.

Havalimanlarında saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti otomobil, motor, minibüs, kamyon, pikap ve otobüs olmasına göre değişkenlik gösteriyor.

İç ve dış hatlar uçuşlarına sahip İstanbul Havalimanı içerisinde otomobil, pikap, minibüs ve motor sınıfı araçlar için yer alan saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti şu şekilde:

0-1 saat: 180 TL

1-3 saat: 220 TL

3-6 saat: 330 TL

6-12 saat: 400 TL

12-24 saat: 540 TL

VALE ÜCRETİ NE KADAR

İstanbul Havalimanı otoparklarında vale hizmeti de mevcuttur. Vale hizmeti için vale noktaları giden yolcu için; 3 nolu kapı karşısı Mor Otopark (P6 Katı), 6 nolu kapı karşısı Kırmızı Otopark (P6 Katı) ve CIP terminal girişi önünde yer almaktadır.

İstanbul Havalimanı'nda gelen yolcu vale araç teslim noktaları ise P3 katında yer alan Mor ve Kırmızı Otoparklardır. İstanbul Havalimanı Vale ücreti IGA İstanbul Airport'ta yer alan bilgilere göre 500 TL'dir.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

1000 TL'ye uçak bileti alıp Adana'ya gittiğini söyleyen bir vatandaş "Ben Eyüp'te oturuyorum. İstanbul Havalimanı'na 38 kilometre yaparak geldim. Aracımı valeye verdim. 2 gün sonra geri alacağım. 24 saat için arabama 600 TL'den bin 200 TL vale hizmeti ödeyeceğim. Toplamda 540 TL'den bin 80 TL'de otopark parası vereceğim. Otopark ve vale hİzmeti için toplam 2 bin 280 TL cebimden para çıkacağım. Bu fiyat uçak yolculuğundan çok daha pahalıya patlıyor" dedi.

VALE NEDİR?

Vale, ziyaretçilerin araçlarını teslim alan, araçları güvenli ve uygun bir park alanında bekleten ve tekrar ziyaretçiye teslim eden personeldir.