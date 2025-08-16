Havalimanında son anda yakalandılar! İstanbul’da kanlı hesaplaşma

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Bahçelievler’de alacak verecek meselesi yüzünden Somali uyruklu bir kişi öldürdüğü iddia edilen 2 kişi yurt dışına kaçmaya çalışırken havalimanında yakaladı. Kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 10 Ağustos'ta Yenibosna Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen Somali uyruklu Abdırısak Hassan Adan'ın yanına yaklaşan otomobilden ateş açıldı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Adan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.

YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDILAR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada, olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırıya karıştığı tespit edilen şüphelilerden Umut K. (20) ve Umut K.Ç. (22), İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla yurt dışına çıkmak üzereyken yakalandı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Abdülkadir A.K. (32), İ.A. (17) ve R.P. (20) de gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Umut K., Umut K.Ç. ve Abdülkadir A.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

