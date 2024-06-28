Havalimanının çatısı çöktü! Ölü ve yaralı var

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Havalimanının çatısı çöktü! Ölü ve yaralı var

Yeni Delhi, Hindistan - Başkent Yeni Delhi'de Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen olayda, şiddetli yağışların yol açtığı bir çökme sonucu bir kişi hayatını kaybetti ve altı kişi yaralandı.

Yetkililer, Terminal 1'deki uçuşların, enkazın temizlenmesi ve mahsur kalanların güvenli bir şekilde kurtarılması amacıyla geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

İç hatlar terminalinin çatısının bir bölümü, bugün etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle çöktü.

Havalimanı yönetimi, düşen demir kirişlerin bir kişinin ölümüne ve altı kişinin yaralanmasına neden olduğunu açıkladı.

Ayrıca, çatının yanı sıra bazı destek kirişlerinin de çökmesi sonucunda, yolcu indirme ve bindirme alanındaki araçlar da hasar gördü.

Haryana eyaletindeki Gurugram şehrinde de etkili olan şiddetli yağışlar, sel baskınlarına ve trafikte ciddi aksamalara yol açtı.

Yetkililer, vatandaşları olası tehlikelere karşı uyararak, gerekmedikçe dışarı çıkmamalarını tavsiye etti.

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