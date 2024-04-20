Havaya ateş açtı polisten kaçamadı

Ümraniye’de bir şahıs otomobilin arka koltuğundan aldığı pompalı tüfek ile havaya ateş açtı. Ümraniye Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, havaya ateş açan şahsın, görüntülerdeki otomobilin sahibinin oğlu Ramazan Enes Arslan (21) olduğu tespit edildi.

4 adet suç kaydı bulunan Arslan, 19 Nisan tarihinde Armağanevler Mahallesi Harman Sokak üzerinde, olayda kullanmış olduğu pompalı tüfek ve 6 adet fişek ile birlikte yakalandı.

Arslan, ‘Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması’ suçundan hakkında işlem yapılmak üzere gözaltına alındı. Şahsın havaya ateş açtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.