Havayollarında yakıt krizi: Sefer planlarında zorunlu değişiklik

Güney Afrika’nın Sasolburg şehrindeki Natref Rafinerisi'nde 4 Ocak'ta çıkan yangın, ülkedeki tek petrol işleme tesisinin faaliyetlerini kısıtladı. Rafinerinin hasar gören distilasyon ünitesinin 21 Şubat'ta yeniden faaliyete geçmesi bekleniyor. Bu durum, uçak yakıtı (kerosen), kurşunsuz benzin ve dizel tedarikinde ciddi sıkıntılar yarattı.

Johannesburg’daki OR Tambo Uluslararası Havalimanı da bu krizden doğrudan etkilendi. Şirketlerin yakıt tedarikini sürdürmek için aldığı önlemler, talebin tamamını karşılayamadı. Bu durum, bazı havayollarının Johannesburg çıkışlı uçuşlarda ara durak yapmasını zorunlu kıldı.

SWİSS VE LUFTHANSA KRİZDEN ETKİLENDİ

Swiss, Zürih-Johannesburg hattında Airbus A340 modeli uçaklarını kullanıyor. Şirket, 18 Ocak itibarıyla Johannesburg çıkışlı uçuşlarda Namibya'nın Windhoek şehrinde yakıt ikmali yapmaya başladı. Swiss yetkilileri, bu geçici önlemin 23 Ocak’a kadar devam edeceğini açıkladı. Windhoek'teki yakıt duraklamaları nedeniyle Zürih'e varışlarda gecikmeler yaşanabileceği belirtildi.

Lufthansa da benzer bir uygulamaya geçti. Frankfurt’a dönüş uçuşlarında Boeing 747-8 tipi uçaklar, Durban şehrinde yakıt ikmali yapıyor. Lufthansa’nın Münih uçuşları ise Angola’nın başkenti Luanda’da duraklama yaparak tamamlanıyor. Bu düzenlemelerin 22 Ocak’a kadar süreceği ifade edildi.

ALTERNATİF HAVAYOLLARI KRİZE DİRENİYOR

Air France, British Airways ve KLM gibi bazı havayolları ise mevcut operasyonlarını duraksız olarak sürdürüyor. Bu durum, yakıt krizine rağmen alternatif güzergâhlardaki tedarik zincirlerinin hâlâ işlevsel olduğunu gösteriyor.