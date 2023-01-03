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Havayolu şirketinin yalanını Apple Airtag ortaya çıkarttı. Kayıp valiz bulundu

Bir havayolu şirketinin valiziniz kayboldu yalanını Airtag ortaya çıkardı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 13:48
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Havayolu şirketinin yalanını Apple Airtag ortaya çıkarttı

Havayolu şirketinin yalanını Apple Airtag ortaya çıkarttı. Kayıp valiz bulundu
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Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre, Bir kadın, Twitter üzerinden uçak yolcuğunda yaşadığı olumsuz tecrübeyi aktardı.

Twitter hesabı üzerinden yaşadığı olayı aktaran Valerie Szybala, tercih ettiği havayolu şirketinin 'kayıp valiz' vakalarına yeni bir bakış açısı getirdi. Uçağa binmeden valizine yerleştirdiği AirTag ile valizinin konumunu inceleyen kadın, çalışanların 'valiziniz kayboldu' yalanını ortaya çıkartmış oldu.

AirTag ile valizini izleyen kadın, valizin olması gereken yerden çok daha farklı bir konumda olduğunu fark etti. United Airlines şirketini terch eden kadın, valizinin nerde olduğunu sorduğu görevlilerden, sakin olması gerektiği, çantayı ona sorunsuz teslim edecekleri konusunda garanti aldı. Ancak işler pek de söylendiği gibi değildi zira valiz hem olması gerektiği yerde değildi hem de 3 gün boyunca sürekli konum değiştirdi. Bu konumlara restoranlar ve farklı apartmanlar da dahildi.

Kadın eşyalarının olduğu valizi bir apartman dairesinin arkasındaki çöp kutusunun yanında olduğunu fark etti. Kadın, Google'ın Sokak Görünümü özelliği ile bulunduğu konumun neresi olduğunu anladı.

Şirket inatla valizin kayıp olduğunu söylese de Szybala, AirTag ile bavulunu bulduğunu ve nerede olduğunu müşteri temsilcisine söylemesine rağmen, bavulu için işlem yapılmadığını aktardı. 3 günün sonunda farklı konumlara seyahat eden valiz, nihayet Valerie'ye ulaştı.

Valerie'nin aktardığı bu olumsuz tecrübe Twitter'da 20 milyon kişiye ulaşmayı başardı. ABD'deki haber kanalları başta olmak üzere pek çok yerde haberi yapılan olay sonrası havayolu şirketlerine 'valizlerin akibeti' konusunda olan güven daha da azaldı.

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