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Havuç kurtarma telaşı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde havuç yüklü kamyonun TIR'la çarpışarak devrildiği kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Devrilen kamyondaki havuçlar yol kenarına saçıldı. Havuçlar kazadan hemen sonra başka bir araca yüklenerek teslimat yerine gönderildi.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 06:43
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Havuç kurtarma telaşı

Havuç kurtarma telaşı
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İHA'nın haberine göre, kaza, Bolu'nun Mudurnu ilçesi karayolunda meydana geldi. Bolu istikametine giden Fevzi Ö. idaresindeki 06 UMB 35 plakalı havuç yüklü kamyon, Mudurnu yönüne giden Hayri K. yönetimindeki 81 AAS 049 plakalı talaş yüklü TIR ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle havuç yüklü kamyon yol kenarına devrilirken, havuçlar etrafa saçıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada her iki sürücü de hafif şekilde yaralandı. 

Ambulansta tedavi gören Fevzi Ö. ve Hayri K.’nın durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte havuç yüklü kasalar, başka bir kamyona aktarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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