Havuz keyfinizi kabusa çevirmesin! Yüzücü kulağına dikkat

Yaz aylarının vazgeçilmezi deniz ve havuz aktiviteleri, serinlemek isteyenler için büyük bir cazibe merkezi.

Uzmanlar, hijyenik olmayan havuzlar ve deniz suyuyla temasın, halk arasında “yüzücü kulağı” olarak bilinen dış kulak yolu enfeksiyonuna (otitis eksterna) yol açabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulundu.

Nemli ortamların bakteri ve mantar üremesi için ideal bir zemin oluşturduğunu vurgulayan uzmanlar, alınacak basit önlemlerle bu riskin önemli ölçüde azaltılabileceğini belirtti.

YÜZÜCÜ KULAĞI NEDİR VE NEDEN ORTAYA ÇIKAR?

Dış kulak yolu enfeksiyonu, kulak kepçesi ile kulak zarı arasındaki kanalın iltihaplanmasıyla karakterize bir hastalık.

Tıbbi literatürde “otitis eksterna” olarak bilinen bu durum, özellikle yaz aylarında, sık duş alma, havuz veya denizde uzun süre kalma gibi faktörlerle artış gösterdi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre, her bin yüzücüden yaklaşık 10’u bu rahatsızlıktan etkilendi.

Enfeksiyon, kulak kanalında su birikmesi sonucu bakterilerin, özellikle Pseudomonas aeruginosa gibi türlerin üremesiyle tetikleniyor. Ayrıca, klor dengesizliği veya kirli havuz suları, kulak yolunda koruyucu bir tabaka olan kulak kirini eriterek mikropların çoğalmasını kolaylaştırıyor.

Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanları, “Yüzücü kulağı, özellikle şeker hastaları, işitme cihazı kullananlar ve egzama gibi cilt rahatsızlığı olan bireylerde daha yüksek risk taşıyor. Nemli ortam, bakteri ve mantarların çoğalması için ideal bir zemin hazırlıyor” dedi.

Uzmanlar, kulak kirinin koruyucu bir bariyer oluşturduğunu, ancak sık su teması veya yanlış temizleme yöntemleriyle bu tabakanın zarar gördüğünü ekledi.

BELİRTİLER VE RİSKLER

Yüzücü kulağı, genellikle yüzme sonrası birkaç gün içinde ortaya çıkan belirtilerle kendini gösterdi.

Başlangıçta hafif kaşıntı ve dolgunluk hissiyle başlayan rahatsızlık, ilerledikçe şiddetli kulak ağrısı, kızarıklık, akıntı ve hatta geçici işitme kaybına yol açabiliyor.

Uzmanlar, “Bu enfeksiyon, ihmal edildiğinde geceleri uyutmayan ağrılara ve ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde tedavi edilmezse kronikleşebilir” uyarısında bulundu.

Bilimsel araştırmalar, yüzücü kulağının özellikle çocuklarda sık görüldüğünü ortaya koydu.

Journal of Clinical Microbiology’de yayımlanan bir çalışma, havuz sularındaki Pseudomonas türlerinin, dış kulak yolu enfeksiyonlarının en yaygın nedeni olduğunu doğruladı. Ayrıca, şeker hastalığı veya bağışıklık sistemi bozukluğu olan bireylerde enfeksiyonun daha ciddi seyredebileceği belirtildi.

UZMANLARDAN KORUNMA ÖNERİLERİ

Uzmanlar, yüzücü kulağından korunmak için alınabilecek pratik önlemleri sıraladı:

Hijyenik Havuzları Tercih Edin: Temizliğinden emin olunmayan havuzlardan uzak durulmalı. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanları, “Havuz suyunun düzenli olarak test edilmesi ve klor seviyesinin uygunluğu kritik önem taşıyor” dedi.

Kulak Tıkacı Kullanımı: Su geçirmez kulak tıkaçları, suyun kulak kanalına girmesini engelleyerek enfeksiyon riskini azaltıyor. CDC, kulak tıkaçlarının yüzücü kulağı vakalarının %50’sini önleyebileceğini belirtti.

Kulakları Kuru Tutun: Yüzme sonrası kulakların kuru bir havluyla nazikçe kurulanması ve başın yana eğilerek suyun akıtılması önerildi. Saç kurutma makinesi düşük ayarda ve 30 cm uzaktan kullanılarak kulak kanalı kurutulabilir.

Kulak Çubuğundan Kaçının: Kulak çubukları veya parmakla temizleme, koruyucu tabakayı tahriş ederek enfeksiyona zemin hazırlıyor. Dr. Lori Ellis, Stony Brook Medicine KBB Uzmanı, “Kulak kirini temizlemeye çalışmak, enfeksiyon riskini artırır” dedi.

Tatil Öncesi Kulak Muayenesi: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmaları, tatil öncesi kulak muayenesinin kulak kirini temizlemek ve riskleri azaltmak için önemli olduğunu vurguladı.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Dış kulak yolu enfeksiyonu tanısı, KBB uzmanları tarafından kolaylıkla konulabiliyor. Tedavi, genellikle kulak temizliği ve antibiyotikli veya kortizonlu kulak damlalarıyla yapılıyor. Şiddetli vakalarda, ağızdan antibiyotik tedavisi gerekebiliyor.

KBB Uzmanları, “Enfeksiyonun erken dönemde tedavi edilmesi, komplikasyonları önler ve iyileşme sürecini hızlandırır” dedi. Ayrıca, uzmanlar, kulak zarı delik olan veya kulak ameliyatı geçirmiş kişilerin yüzme öncesi mutlaka bir uzmana danışması gerektiğini vurguladı.

BİLİMSEL VERİLERLE DESTEKLENEN RİSKLER

The Lancet Infectious Diseases dergisinde yayımlanan bir makale, havuz sularındaki klorun, kulak yolundaki doğal koruyucu tabakayı eriterek enfeksiyon riskini artırdığını gösterdi.

Pediatric Infectious Disease Journal’da yayımlanan bir çalışma, çocuklarda yüzücü kulağı vakalarının yaz aylarında %30 oranında arttığını ortaya koydu. Bu veriler, hijyenik koşulların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

KEYFİNİZİ KORUMAK ELİNİZDE

Deniz ve havuz keyfi, yaz aylarının vazgeçilmezi olsa da, yüzücü kulağı gibi sağlık sorunları tatilinizi gölgeleyebilir.

Uzmanların önerdiği basit önlemlerle bu riskleri en aza indirmek mümkün. Temiz havuzları tercih etmek, kulak tıkaçları kullanmak ve yüzme sonrası kulakları kuru tutmak, hem sizin hem de sevdiklerinizin sağlığını korumanın anahtarı. Unutmayın, küçük önlemler büyük sorunları önleyebilir!