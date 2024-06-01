Havuz suyunu yutmanın büyük zararları ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı

Yaz aylarının vazgeçilmez aktivitelerinden biri olan yüzme, pek çok kişi için serinlemenin ve eğlenmenin en keyifli yolu olduğu biliniyor.

Ancak uzmanlar, havuz suyunun yutulmasının bazı sağlık risklerini beraberinde getirebileceği konusunda uyarıyorlar.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Selin Ertürk, havuz suyundaki klorun cilt ve mukoza zarları için tahriş edici olabileceğini belirtti.

Klor, cildin doğal yağ dengesini bozarak kuruluğa ve kaşıntıya neden olabilir. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kaya ise, klorun gözlerde kızarıklık ve yanma hissine yol açabileceğini ifade etti.

Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Emre Kara, havuz suyunun yutulması durumunda gastrointestinal rahatsızlıkların ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.

Klor, mide ve bağırsak mukozasını tahriş edebilir ve ishal gibi sindirim sistemi sorunlarına sebep olabilir. Ayrıca, havuz suyunda bulunabilecek Cryptosporidium gibi parazitler, yutulduğunda ciddi enfeksiyonlara yol açabilir.

Çevre Sağlığı Uzmanı Dr. Burak Özdemir, havuz suyunun düzenli olarak test edilmesi ve uygun klor seviyelerinin korunmasının önemini vurguladı.

Ancak, klorun aşırı kullanımının solunum yolu rahatsızlıklarına ve hatta uzun vadede kansere yol açabileceğine dair araştırmalar bulunmakta.

Havuz suyunun yutulması, özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler için ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Uzmanlar, yüzme sırasında ağız ve burun yoluyla su yutmamaya özen gösterilmesi gerektiğini öneriyorlar.