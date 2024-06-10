Havuz suyunu yutmanın ölümcül tehlikeleri ortaya çıktı

Hatice Özen
Havuz suyunu yutmanın ölümcül tehlikeleri ortaya çıktı

Havuz suyunu yutmanın ölümcül tehlikeleriyle ilgili uzmanlar ne diyor? Detaylar haberimizde...

Yaz aylarının vazgeçilmez aktivitelerinden biri olan yüzme, serinlemenin ve eğlenmenin keyifli yollarından biri olduğu biliniyor.

Ancak, havuz suyunun yutulması, bazı ciddi sağlık risklerini beraberinde getirebilir.

İşte konuyla ilgili uzmanların uyarıları ve bilimsel bulgular:

Dermatoloji Uzmanı Dr. Selin Ertürk'ün Uyarıları

Dermatoloji Uzmanı Dr. Selin Ertürk, havuz suyundaki klorun cilt ve mukoza zarları için tahriş edici olabileceğini belirtti.

Klor, cildin doğal yağ dengesini bozarak kuruluğa ve kaşıntıya neden olabilir.

Ayrıca, klorun gözlerde kızarıklık ve yanma hissine yol açabileceğini ifade eden Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kaya ile benzer görüşleri paylaştı.

Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Emre Kara'nın Görüşleri

Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Emre Kara, havuz suyunun yutulması durumunda gastrointestinal rahatsızlıkların ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.

Klor, mide ve bağırsak mukozasını tahriş edebilir ve ishal gibi sindirim sistemi sorunlarına sebep olabilir.

Ayrıca, havuz suyunda bulunabilecek Cryptosporidium gibi parazitler, yutulduğunda ciddi enfeksiyonlara yol açabilir.

Çevre Sağlığı Uzmanı Dr. Burak Özdemir'in Araştırma Bulguları

Çevre Sağlığı Uzmanı Dr. Burak Özdemir, havuz suyunun düzenli olarak test edilmesi ve uygun klor seviyelerinin korunmasının önemini vurgularken, klorun aşırı kullanımının solunum yolu rahatsızlıklarına ve hatta uzun vadede kansere yol açabileceğine dair araştırmaların bulunduğunu belirtti.

Havuz suyunun yutulması, özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler için ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Uzmanlar, yüzme sırasında ağız ve burun yoluyla su yutmamaya özen gösterilmesi gerektiğini öneriyorlar.

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