Havuzda sere serpe pozlar. Sosyal medya yıkıldı

Fit vücudu ve gençliğiyle dikkat çeken Hayek, "Ağustos'a dalış" notuyla paylaştığı pozlara beğeni yağdı. Yaşlanmama sırrını ise "garip bir meditasyon metodu" olarak açıklıyor

Hiç botoks yaptırmayan oyuncu, doğal güzelliğiyle yıllara meydan okumaya devam ediyor.

Hollywood'un en güzel kadınlarından biri olarak gösterilen Salma Hayek, 57 yaşında olmasına rağmen gençliğini koruyor.

Sosyal medyada sık sık paylaştığı fotoğraflarla hayranlarını şaşırtan Hayek, bu kez de ağustos ayına özel tatil pozlarıyla gündeme geldi

Fit vücudu ve güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, "Ağustos'a dalış" notuyla paylaştığı pozlara beğeni yağdı.

Hayek'in genç kalmasının sırrı ise oldukça ilginç. Oyuncu, özel bir meditasyon yöntemi uyguladığını ve bu sayede hem zihinsel hem de fiziksel olarak gençleştiğini belirtiyor.

Ayrıca, hiç botoks yaptırmadığını ve doğal güzelliğine önem verdiğini söylüyor.

Sosyal medyada paylaştığı son tatil fotoğraflarıyla hayranlarını mest eden Hayek, "Ağustos'a dalış" notuyla yaz mevsimine merhaba dedi.

Fit vücudu ve güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, yaşlanmanın sırrını ise özel bir meditasyon yöntemine bağlıyor.

Hiç botoks yaptırmayan Hayek, doğal güzelliğiyle yıllara meydan okumaya devam ediyor.