Uzmanı tek tek uyarıları sıraladı. Havuzlardan yayılan enfeksiyonlara dikkat

İHA’nın haberine göre; Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Özay Akyıldız, doğru şekilde temizlenmeyen havuzlardan bazı göz, kulak ve sindirim sistemi enfeksiyonları bulaştığına dikkat çekti. Akyıldız, “Temiz olduğundan emin olmadığınız havuza girmeyin. Vajinal enfeksiyon riskine karşı havuzdan çıkar çıkmaz kuru kıyafet giyin” ifadelerini kullandı.

Dr. Akyıldız, sıcak havada daha hızlı şekilde üreyebilen birtakım mikroorganizmaların, yaz aylarında sık görülen enfeksiyonların temel sebebi olduğunu belirtti.

“GÖZ ENFEKSİYONU OLANLAR HAVUZA GİRMEMELİ”

Dr. Akyıldız, yüzme havuzlarının, sıcak ve nemin etkisiyle bazı enfeksiyonların yayılımını kolaylaştırdığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Havuz suyunun dezenfeksiyonunda kullanılan klor bazlı maddelerin uygunsuz kullanımının tahrişlere, kornea yüzey bozukluklarına ve gözün bağışıklık sisteminin zayıflamasına hatta konjonktivit ve keratit gibi enfeksiyonlara yol açabiliyor. Göz enfeksiyonu olan kişilerin diğer kişilerin sağlığını riske atmamak için bulguları düzelene kadar havuza girmemesi gerekir. Havuz suyuna ter ve vücuda uygulanan kimyasalların karışmaması için havuza girmeden duş almaya ve havuz gözlüğü kullanmaya son derece özen gösterilmesi gerekir”

“HAVUZDAN ÇIKAR ÇIKMAZ KURULANIN”

Dr. Akyıldız, hava sıcaklığına bağlı olarak kendine daha rahat üreme ortamı oluşturabilen enfeksiyon etkenlerine dikkat çekerek şu sözleri kullandı:

“Bu nedenle hijyeninden emin olunmayan sularda yüzmekten kaçınmak, sıcak havalarda ne şartlarda üretildiği bilinmeyen gıdaları tüketmemek gibi önlemler almak gerekir. Daha çok uygunsuz koşullara sahip havuzlardan kaynaklanan mantarlar, bakteriler ve parazitlerin neden olduğu vajinal enfeksiyonlar sıcak havanın etkisi ve çeşitli çevresel faktörlerle kadınların günlük yaşamını zorlaştırabiliyor. Bu enfeksiyonların gelişiminde nem çok önemli olduğundan havuzdan çıkar çıkmaz kurulanmaya özen gösterilmeli, hatta mümkünse mayo değiştirilmeli, kuru kıyafetler giyilmeli”

“KULAK HASTALIKLARINDA KULAK SUDAN KORUNMALI”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Özay Akyıldız, nemli ortamı seven bakteri ve mantarların sebep olduğu dış kulak yolu enfeksiyonu hakkında da şunları söyledi:

“Havuzdan kaynaklanan bu enfeksiyonda şiddetli kulak ağrısı, kulakta akıntı, işitme azlığı ve kaşıntı görülür. Uzun süre suda kalma ve kulağa su kaçması sonucunda risk artar. Kulağa tüp takılması durumunda ve diğer kulak hastalıkları durumunda kulağın sudan korunması ve havuza girilmemesi önerilir.”

“SU YUTMAMAYA DİKKAT EDİN”

Sindirim sistemi enfeksiyonları da uygunsuz koşullara sahip havuzlardan bulaşabildiğini belirten Dr. Akyıldız, “Çok çeşitli virüs ve bakteriler su sirkülasyonu ve klorlamanın yetersiz olduğu havuzlarda uzun süre canlılığını sürdürebildiği için bu mikroorganizmaları içinde barındıran havuz suyunun yutulması ile sindirim sistemi hastalıkları ortaya çıkar. Bu hastalıklar kendini ishal, bulantı, kusma ile gösterir. Havuzda kesinlikle su yutmamaya dikkat edilmeli” şeklinde konuştu.