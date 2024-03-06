Havuzunda yakaladığı çocukları kablo bağıyla bağladı

Kaynak: t24
Havuzunda yakaladığı çocukları kablo bağıyla bağladı
Avusturalya’da bir adam, havuzda yüzerken yakaladığı çocukları kablo bağıyla bağladı. 6 yaşındaki kız çocuğu ile 7 ve 8 yaşlarındaki iki erkek çocuğunu bağlayan adam, ağır saldırı ile suçlandı.

Avusturalya’da yaşayan bir adam, havuzda yüzen 3 çocuğu kablo bağıyla bağladı. Sosyal medyada büyük bir hızla yayılan görüntülerde çocukların ağladığı dikkat çekti. Polis ekipleri topluma sükunet çağrısında bulunurken, hükümet yetkilileri söz konusu görüntüler karşısında dehşete kapıldıklarını kaydetti.

Polis, olay yerine gittiklerinde iki çocuğun kablo bağlarıyla "fiziksel olarak zapt edildiğini" gördüklerini, daha sonra ise olay yerinden kaçan en büyük çocuğu bulduklarını iletti.

1709715483534-yeni-proje-17.jpgSağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerin ardından çocuklar, ailelerinin yanına götürüldü. Polis, üç çocuğu "zapt etmek için kullanılan gücün" yaşları ve savunmasızlıkları göz önüne alındığında "orantılı olmadığını" belirtti.

Eyaletin Çocuk Komiseri Jacqueline McGowan-Jones, görüntülerden rahatsız olduğunu ifade etti. Çocukları bağlayan adam ise kefaletle serbest bırakıldı ve 25 Mart'ta Broome Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkacağı belirtildi.

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