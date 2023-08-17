Hawaii'de can kaybı artıyor: 111 ölü

ABD'nin Hawaii eyaletinin en büyük adalarından biri olan Maui'deki orman yangınlarında ölü sayısı 111'e çıktı.

KAYNAK: AA
Hawaii'de can kaybı artıyor: 111 ölü

ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Maui'de 8 Ağustos'ta başlayan orman yangınlarının bilançosu ağırlaşıyor. Maui Yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, orman yangınlarında hayatını kaybedenlerinin sayısının 111'e yükseldiği bildirildi. Ölen 5 kişinin kimliklerinin tespit edilip ailelerine haber verildiği, arama-kurtarma çalışmalarına devam edildiği aktarıldı.
Binden fazla kişinin ise hala kayıp olduğu ifade ediliyor.

"ÖLÜ SAYISI İKİYE KATLANABİLİR"

Hawaii Valisi Josh Green yaptığı açıklamada, afet bölgesinin yüzde 27'sinin tarandığını aktardı. Green, ölü sayısının önümüzdeki 10 gün içinde önemli ölçüde artabileceğini, hatta ikiye katlanabileceğini belirtti. Yanan evlerin, iş yerlerinin ve tarihi yerlerin külleri arasında arama yapmanın zor olduğunu, cansız bedenlerin büyük ölçüde tanınmaz halde olduğunu, parmak izlerine nadiren rastlandığını aktaran Green, kimlik tespitinin kolay olmadığını dile getirdi.
Maui Acil Durum Yönetim Ajansı ise ilk tahminlere göre adayı yeniden inşa etmenin 5,52 milyar dolara mal olacağını açıkladı.

BİDEN HAWAİİ'YE GİDECEK

ABD tarihinin son yüzyılın en ölümcül orman yangınlarında eleştiri oklarının hedefi olan ABD Başkanı Joe Biden, 21 Ağustos Pazartesi günü Hawaii'ye gidecek. Biden'a eşi Jill Biden da eşlik edecek. Biden'ın bir gazetecinin Hawaii'ye ne zaman gideceği ile ilgili sorusuna, "Yorum yok" şeklindeki yanıtı tepki çekmişti.

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