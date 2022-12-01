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Hawaii'deki Mauna Loa Yanardağı lav kusuyor

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Mauna Loa Yanardağı'nda 38 yıl sonra meydana gelen patlama sonrası başlayan lav akışı sürüyor.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 17:38
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Hawaii'deki Mauna Loa Yanardağı lav kusuyor

Hawaii'deki Mauna Loa Yanardağı lav kusuyor
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İHA'nın haberine göre, ABD'nin Hawaii takım adalarından Büyük Ada'da bulunan dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa'da 38 yılın ardından geçtiğimiz 28 Kasım'da meydana gelen patlama sonrası lav akışı sürüyor. 

Tur ve organizasyon şirketi Paradise Helicopters, yanardağın lav püskürttüğü anları havadan görüntüledi. Lavların adadaki ana yolun yanı sıra yanardağın kuzeyinde yer alan gözlemevine doğru ilerlediği belirtildi. Hawaii Yanardağ Gözlemevinden (HVO) Ken Hon, lavların mevcut akış hızında ana yola en erken 2 gün içinde ulaşabileceğini ifade etti.

Hawaii Adaları’nın en büyük adası olan Büyük Ada’da yer alan 4 bin 169 metre yüksekliğindeki Mauna Loa Yanardağı, kapladığı 75 bin kilometre küplük hacmiyle dünyanın en büyük aktif yanardağı olma özelliğini taşıyor. Mauna Loa’daki en son patlama 1984 yılında yaşanmıştı.

Mauna Loa ayrıca Hawaii’nin en aktif yanardağından biri olan Kilauea’nın hemen kuzeyinde yer alıyor. Kilauea Yanardağı’nın 2018 yılında patlaması sonucu çıkan lavlar okyanusa kadar ulaşmış ve adadaki 700 evi yok etmişti.

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