Hawaii’nin haline bakın. Denizin kenarındaki arabalar bile kül oldu

ABD'nin turizm cenneti Hawaii'de çıkan yangınlar devam ederken, bölgeden paylaşılan videolar içler acısı durumu gözler önüne serdi.

Orman yangınları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 96’ya yükseldi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin devam ettiği belirtilirken, kadavra köpeklerinin de arama çalışmalarına katılmasıyla can kaybı sayısının yükseleceği söylendi.

DENİZ KENARINDAİ ARABALAR BİLE KÜL OLDU

Devam eden orman yangınları son 100 yılın en çok ölümle sonuçlanan ve tarihinin en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçti.

Yerleşim yerlerini tehdit eden yangınlar, kısa süre içinde şehir merkezlerine sıçradı.

Bölgeden paylaşılan vidoda, deniz kenarındaki arabaların bile kurtarılamadığı ve küle döndüğü görüldü.