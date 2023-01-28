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Hayalet Avcıları yeniden bir araya geliyor

Hayalet Avcıları'nın yıldızları Bill Murray, Sigourney Weaver ve Dan Aykroyd efsanevi serinin bir sonraki filminde ikonik rollerini yeniden canlandıracaklar.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 10:35
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Hayalet Avcıları'nın yıldızları yeniden bir araya geliyor

Hayalet Avcıları yeniden bir araya geliyor
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Kült film serisi Hayalet Avcıları'nın orijinal ekibi, serinin bir sonraki filminde yeniden bir araya geliyor.

80'li yıllara damgasını vuran Hayalet Avcıları serisinin oyuncuları Bill Murray, Sigourney Weaver ve Dan Aykroyd serinin bir sonraki filminde rollerini yeniden canlandıracak. Bu sefer New York yerine Londra'da geçecek olan filmin çekimlerinin iki ay içinde başlaması planlanıyor. 

Ghostbusters: Afterlife adlı devam filminde yer alacakları bildirilen ikonik oyunculara Paul Rudd, Finn Wolfhard, Mckenna Grace ve Carrie Coon gibi isimler eşlik edecek.

Gil Kenan’ın yönetmen koltuğunda oturacağı filmin yapımcılığını Jason Reitman, görüntü yönetmenliğini ise Eric Steelbergand üstlenecek. Filmin, 20 Aralık 2023’te sinemalarda olması bekleniyor.

 

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