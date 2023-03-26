Hayali hastane temelinin arkasından YDA Group çıktı

İhaleyi alan YDA Group'un matruşka gibi açıldıkça ortaya dökülen ilişki ağlarında ise, AKP’li üst düzey isimlerle yakınlıkları, geçmişteki FETÖ ortaklıkları ve hali hazırda aldığı kamu ihaleleri ile servetine servet katması bulunuyor.

ERDOĞAN TÖRENE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri temel atma törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmanın ardından Erdoğan, 7 ayrı bölgede temeli atılacak bölgelere canlı bağlantı yapıldı. Programda ilk olarak TOKİ konutlarının temelinin atıldığı törende, sıra devlet hastanelerine geldi. Daha önce geniş açıyla çekilen beton dökümü, İskenderun Devlet Hastanesi, Defne Devlet Hastanesi ve Antakya Devlet Hastanesi'ne geldiğinde dar açıyla ekrana verildi.

HAYALİ TEMEL TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİ OLDU

Daha sonra Defne Devlet Hastanesi'nin, temelinin atıldığı alanın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Canlı yayında dar açıyla yayınlanan görüntülerin geniş açıyla çekilen fotoğrafında bir miktar demirin bulunduğu küçük bir alanda betonun döküldüğü görüldü. Defne Hastanesinin temelinin atıldığı yerin son halini paylaşan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, “Artık göz boyamayı bile beceremiyorlar” dedi.Türkiye'nin konuştuğu "sahte temelli" hastane inşaatını kimin yapacağı, ihaleyi hangi firmanın aldığı ise soru işaretiydi.

PATRONLAR DÜNYASI ORTAYA ÇIKARDI

Patronlar Dünyası, Defne Yeni Devlet Hastanesi'ni AKP'ye yakınlığı bilinen Hüseyin Arslan'ın sahibi olduğu YDA Group'un aldığını ortaya çıkardı.

KİM BU YDA GROUP VE HÜSEYİN ARSLAN

Peki kim bu YDA Group ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan...Ankara merkezli ’Yaşar Dede Arslan’ın (YDA) patronu Hüseyin Arslan, 1993'te babasının vefatıyla 22 yaşında patron oldu. YDA Group AKP döneminde havalimanları ve şehir hastaneleri başta olmak üzere çok sayıda ihale aldı. YDA, devletten en çok ihale alan Limak, Kolin, Cengiz, Kalyon, IC İçtaş, Makyol, Bayburt Grup, Çelikler, Yapı ve Yapı inşaat, Rönesans arasında yer aldı.

90 MİLYAR LİRALIK KAMU İHALESİ ALDI

Bu dönemde 25 kamu ihalesi aldı. Aldığı kamu ihalelerinin tutarı ise 90 milyar 721 milyon 819 bin lirayı buldu.Şirketin aldığı en önemli kamu ihalelerinden biri de Dalaman Havalimanı ihalesiydi. Yap-işlet-devret metodu ile ihaleyi aldılar.

FETÖ'CÜ ORTAK İLE DALAMAN HAVALİMANI İHALESİ

Ancak Burada dikkat çekici bir hikaye daha vardı. YDA Group'un yani Hüseyin Arslan'ın Dalaman Havalimanı ihalesindeki ortağı Turkuaz Şirketler grubuydu. Onun da sahipleri eski AK Parti Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu'ydu. İsmail Kavuncu'nun ortağı da Zeki Pilge'ydi. Burada bir es verip İsmail Kavuncu ve Zeki Pilge'yi de kadraja almamız gerekiyor. Hüseyin Arslan'ın Dalaman Havalimanı ihalesindeki ortağı eski Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu halen FETÖ'den firari ve yurt dışında. İsmail Kavuncu, Necip Hablemitoğlu cinayetinin katil zanlılarından Enver Altaylı ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile de kuzen. Hayali bir temel atma töreni yapan Defne Yeni Devlet Hastanesi'nin ihalesini alan YDA Group'un patronu Hüseyin Arslan'ın Dalaman Havalimanı ihalesindeki ortağı.

ANKARA'DAKİ AVM VE MÜCAHİT ARSLAN BAĞI

İsmail Kavuncu'nun kim olduğunu ortaya koyduktan sonra gelin şimdi tekrar Hüseyin Arslan'a dönelim. Yeniçağ yazarı Orhan Uğurlu, Aralık 2019'da Ankara'daki bir rant dosyasının kapağını açtı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in "Demir Kafes" adlı projenin ardından gündeme gelen AVM inşaatıydı. Peki bu ihaleyi alan kimdi ? Bingo: Hüseyin Arslan'ın sahibi olduğu YDA Group... Orhan Uğurlu, YDA Group'un ihalesini aldığı AVM'de, 85 metrekareden 7 bin 761 metrekareye kadar birleştirilme imkanı sağlayan süper lüks ofisler yapıldığının altını çizdikten sonra Hüseyin Arslan'ın akrabalık ilişkilerine şu sözlerle yer verdi: “YDA inşaatın sahipleri olan Hüseyin Arslan ve Cüneyt Arslan'ın kız kardeşi, AKP kurucu üyesi ‘Mücahit Arslan’ olarak tanınan Ali İhsan Arslan'ın öz amcası Hüseyin Arslan ile evli. Hüseyin Arslan'ların isim benzerliğinin yanı sıra akrabalık ilişkileri olması da YDA inşaatı 17 yıllık AKP iktidarı döneminde ‘yıldızı parlayan’ müteahhitler arasına girmesi de dikkat çekti”

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

YDA Group ise o gün yaptığı açıklamada, “Sayın Ali İhsan ARSLAN, YDA İnş. San. ve Tic. A.Ş. de dahil olmak üzere YDA Group Şirketleri’nin hiçbirisinde, hiçbir dönemde sahip, ortak, yönetim kurulu üyesi, müdür, çalışan olarak bulunmadığı gibi şirketle kesinlikle hiçbir ilişkisi de bulunmamaktadır. Oysa haberde geçen “AKP’li Damat” ifadesi ile şirketimiz ve Sayın Ali İhsan Arslan arasında ticari bir ilişki olduğu ve hatta YDA Group’un bu hısımlık ilişkisinden menfaat sağladığı şeklinde tamamen