Hayalini kurduğu üniversitenin önünde öldü

Konya’da meydana gelen feci kazada, 50 yaşındaki iki çocuk annesi Mine Nur, hayalini kurduğu üniversite önünde hayatını kaybetti. Pazar günü akşam saatlerinde Selçuklu ilçesi, Bosna Hersek Mahallesi'nde bulunan Yeni İstanbul Caddesi üzerinde gerçekleşen kazada, Mine Nur’un kullandığı otomobil, bir kamyonla çarpıştı. Çarpışma sonucunda Nur, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Mine Nur, 30 yıl önce üniversite sınavına giremeden evlenmişti. Evlilik hayatına adım attıktan sonra iki çocuk sahibi olan Nur, çocuklarını büyütürken çeşitli işlerde çalıştı. Ancak eğitim hayali her zaman zihninde yer etti. Yıllar sonra tekrar üniversite sınavına girerek Selçuk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümüne yerleşti. Azmiyle birinci olarak mezun olmayı başardı.

Geçen yıl bölüm birincisi olarak mezun olan Mine Nur, hayatını kaybettiği trafik kazasında, yıllar boyu hayalini kurduğu ve mezun olduğu üniversitenin önündeydi. Kamyonla çarpışan aracıyla ölümcül kazaya karışması, ailesi ve sevenleri için derin bir üzüntüye yol açtı.