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Yılbaşı bileti alacaklar dikkat. Hayalleriniz suya düşmesin

Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı biletleri satışa çıkarken konuya ilişkin Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşı bileti alacaklara uyarıda bulundu.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 11:19
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Hayalleriniz suya düşmesin: Yılbaşı bileti alacaklar dikkat

Yılbaşı bileti alacaklar dikkat. Hayalleriniz suya düşmesin
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AA'da yer alan haberde, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşı bileti alırken Milli Piyango bayilerine kayıtlı, güvenilir satıcıların tercih edilmesi gerektiğini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yılbaşı biletlerinin büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Bazı vatandaşların şansını artırmak için farklı şehirlerden çok sayıda bilet aldığına dikkati çeken Palandöken, "Ancak hayallerin suya düşmemesi için yılbaşı bileti alırken Milli Piyango bayilerine kayıtlı, güvenilir yerler tercih edilmeli. Biletin orijinalliğini gösteren damga ve kaşeye mutlaka dikkat edilmeli." uyarısında bulundu.

PARMAK GEZDİREREK KONTROL EDİLEBİLİR
Palandöken, biletin orijinal olup olmadığının nasıl anlaşılacağına ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

"Özellikle Milli Piyango biletinin alt kısmında yer alan güvenlik kodu üzerinde parmak gezdirerek kontrol edildiğinde kabartmalı bir formda olması, kağıt dokusu içine Milli Piyango İdaresi logolu filigran bulunması ve mühür detayına dikkat ederek biletin doğruluğu teyit edilebilir. Bu açıdan, vatandaşa güvenilir hizmet sunan, yakasında Milli Piyango İdaresi Bayilik Ruhsatı taşıyan esnafımızdan bilet almak en doğrusu olacaktır. Oda kaydı olmayan, ruhsatsız yerlerden yılbaşı bileti alınmamalı."

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adem
17.12.2022 11:29
Milli Piyango Milli olursa alirim Guvenirim inanirim şu an PamukÖren kimseye kuruş kaptirmaz  
 
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