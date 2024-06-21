Hayat Bilgisi’nin 'Barbie'si İpek Erdem ekranlara geri dönüyor

Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği Barbie lakaplı Gamze karakteriyle akıllarda yer edinen İpek Erdem yıllar sonra Türkiye’ye döndü.

Son yıllarda ekranda daha az görünmesinin sebebini açıklayan ünlü oyuncu popülerlikten ziyade kendi hayatını istediği şekilde yaşamak istediğini belirtti.

Muhabir Online’a konuşan İpek Erdem, teklifler aldığını ancak acelesi olmadığını vurguladı.

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Yurt dışında tiyatro ve sanat yönetmenliği gibi alanlarda da aldığı teklifleri değerlendirdiğini söyleyen 40 yaşındaki ünlü oyuncu, romantik-komedi türündeki yeni filmiyle tekrar ekranlara döneceği bilgisini verdi.