Hayat kalitesinde değil geçim derdinde lideriz Türkiye en yakın rakibine fark attı

OECD’nin yaptığı araştırmaya göre Türkiye hayat kalitesinde değil geçim derdinde zirveye yerleşti. Araştırmaya göre Türkiye’deki ailelerin yüzde 70’i geçim derdi yaşıyor. Türkiye, araştırmada en yakın rakibine fark attı.

Hayat kalitesinde değil geçim derdinde lideriz Türkiye en yakın rakibine fark attı

OECD ülkeleri arasında ailesini geçindirmekte en çok zorlanan ebeveynler Türkiye'de yaşıyor. Araştırmaya göre ailelerin yüzde 70'inden fazlası temel ihtiyaçlarını karşılayamamaktan endişeli.

OECD'nin yaptığı araştırmaya göre yüksek enflasyon nedeniyle örgüte bağlı ülkelerde yaşayan her 10 aileden 9'u hayat pahalılığı ve fiyat artışlarından endişe duyduğunu belirtti.

T24’ün derlediği habere göre, ailelerin yaklaşık yüzde 47'si gıda, ev harcamaları, enerji ve borçlardan oluşan temel harcamaları bile karşılayamamaktan endişe duyuyor.

Araştırmaya katılanların yalnızca yüzde 33'ü, olası bir ekonomik bunalımda kendi hükümetlerinin yapacağı yardımın yeterli olacağını düşünüyor. Katılımcılar, ekonomik zorlukları aşmada arkadaşları ve ailelerine daha fazla güveniyor.

Ayrıca ailelerin yüzde 73'ü kendi hükümetlerinin hayat pahalılığı ile mücadeleyi öncelemesi gerektiğini düşünüyor.

Ülke bazlı bakıldığında ise geçinemeyenlerin oranının en yüksek olduğu yer Türkiye. Türkiye'de ailelerin yüzde 70'inden fazlası temel ihtiyaçlarını karşılayamamaktan endişe duyuyor. Türkiye, bu konuda yüzde 47'lik OECD ortalamasının çok üzerinde yer alıyor.

Türkiye'nin ardımdan Şili ve Meksika'daki ebeveynler, geçim derdini en çok hissedilenler olarak araştırmada ilk 3 sırayı oluşturdu.

En az geçim derdi yaşayanlar ise Danimarka, Hollanda ve İsviçre'de yaşayan aileler...

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