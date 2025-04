Hayat kurtaran hap! Felç ve kalp krizi düşmanı

Kalp krizi ve felç, dünya genelinde ölüm nedenleri arasında başı çekti. Ancak, küçük bir hap olan aspirin, bu ölümcül risklere karşı güçlü bir kalkan oluşturabildi.

Bilimsel çalışmalar, düşük doz aspirinin kan pıhtılaşmasını önleyerek kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu bir etki sağladığını gösterdi.

ABD, İngiltere ve Avustralya’dan önde gelen kardiyologlar, aspirinin doğru kullanıldığında hayat kurtarıcı olabileceğini, ancak kontrolsüz tüketiminin ciddi riskler taşıdığını vurguladı.

Aspirinin kalp sağlığındaki rolünü, bilimsel bulguları ve uzman uyarılarını mercek altına alındı.

ASPİRİNİN KORUYUCU GÜCÜ: BİLİM NE DİYOR?

Aspirin, asetilsalisilik asit içeren bir ilaç olarak, kanın pıhtılaşmasını önleyici (antitrombosit) etkisiyle biliniyor. Bu özellik, kalp krizi ve felç gibi damar tıkanıklığına bağlı hastalıkların riskini azalttı.

The New England Journal of Medicine’de yayımlanan bir meta-analiz, düşük doz aspirin (75-100 mg) kullanan yüksek riskli bireylerde kalp krizi riskinin %20, iskemik felç riskinin ise %15 azaldığını gösterdi.

Harvard Tıp Fakültesi’nden kardiyolog Dr. Deepak Bhatt, “Aspirin, damar içinde pıhtı oluşumunu engelleyerek kan akışını koruyor. Bu, özellikle kalp hastalığı öyküsü olanlar için kritik bir avantaj” dedi.

Aspirinin faydaları, özellikle koroner arter hastalığı, önceki kalp krizi veya felç geçirmiş bireylerde daha belirgin.

Yolda yürürken kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden kardiyovasküler uzman Prof. Dr. Colin Baigent, “Aspirin, ikincil koruma dediğimiz, kalp krizi geçirmiş kişilerde yeni bir olayın önlenmesinde oldukça etkili. Ancak, herkes için mucize bir çözüm değil” dedi.

Lancet’te yayımlanan bir çalışma, aspirinin yüksek risk grubunda ölümcül kalp olaylarını %12 oranında azalttığını ortaya koydu.

KİMLER İÇİN UYGUN? KİMLER RİSK ALTINDA?

Aspirinin koruyucu etkisi, herkes için aynı değil. Uzmanlar, aspirinin genellikle 50 yaş üstü, yüksek kolesterol, hipertansiyon veya diyabet gibi risk faktörleri taşıyan bireylerde daha etkili olduğunu belirtti. Ancak, sağlıklı bireylerde rutin aspirin kullanımının tartışması önerildi.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden kardiyolog Dr. Erin Michos, “Düşük doz aspirin, kalp hastalığı riski yüksek olanlarda faydalı olabilir, ancak sağlıklı bireylerde kanama riski, faydalarını gölgede bırakabilir” dedi.

JAMA’da yayımlanan bir çalışma, sağlıklı bireylerde aspirinin kanama riskini %40 artırdığını gösterdi.

Mide kanaması, beyin kanaması ve diğer iç kanamalar, aspirinin en ciddi yan etkileri arasında.

Avustralya’daki Melbourne Üniversitesi’nden gastroenterolog Prof. Dr. Peter Gibson, “Aspirin, mide zarına zarar verebilir ve ülser veya kanama riskini artırabilir. Bu nedenle, mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalı” dedi.

Kalp krizini durduran lezzet! Haftada iki porsiyon yetiyor

Uzmanlar, aspirinin genellikle yemekle birlikte alınmasını ve proton pompa inhibitörleri gibi mide koruyucu ilaçlarla desteklenmesini önerdi.

UZMANLARDAN KRİTİK ÖNERİLER

Uluslararası kılavuzlar, aspirinin kalp krizi ve felç önleme amaçlı kullanımında doktor tavsiyesinin şart olduğunu vurguladı.

Amerikan Kalp Derneği’nin yönergelerine göre, aspirin yalnızca kardiyovasküler riski yüksek olan ve kanama riski düşük bireylerde önerildi.

İngiltere’deki King’s College London’dan kardiyolog Prof. Dr. Albert Ferro, “Aspirin kullanmadan önce bir kardiyologla risk-fayda analizi yapılmalı. Kendi kendinize aspirin almaya başlamak, ciddi komplikasyonlara yol açabilir” dedi.

Yaşam tarzı değişiklikleri de aspirinin etkisini destekledi. Circulation dergisinde yayımlanan bir araştırma, düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve sigaradan uzak durmanın, aspirinin koruyucu etkisini %30 artırdığını gösterdi.

Stanford Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Dr. Christopher Gardner, “Aspirin bir destekleyici, ama mucize değil. Kalp sağlığı için Akdeniz diyeti, düzenli hareket ve stres yönetimi şart” dedi.

Uzmanı açıkladı: İleri diş eti hastalığı kalp krizi riskini artırıyor!

ASPİRİN KULLANIMI: BİLİNMESİ GEREKENLER

Doğru Doz: Genellikle 75-100 mg düşük doz aspirin öneriliyor. Yüksek dozlar, kanama riskini artırabilir.

Doktor Kontrolü: Aspirin, yalnızca doktor tavsiyesiyle kullanılmalı. Kanama öyküsü veya mide sorunları olanlar için uygun olmayabilir.

Eşlik Eden Tedaviler: Mide koruyucu ilaçlar, kanama riskini azaltabilir.

DOKTORUNUZA DANIŞMADAN ASLA!

Aspirin, kalp krizi ve felç riskini azaltmada güçlü bir silah olsa da, her derde deva olmadığı bildirildi.

Bilimsel araştırmalar, doğru dozda ve doktor kontrolünde kullanıldığında aspirinin hayat kurtarabileceğini gösterdi.

Kanama gibi ciddi yan etkileri göz ardı edilmemesi tavsiye etti. Kalp sağlığınızı korumak için aspirini bir doktor rehberliğinde kullanın ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemeniz önerildi.