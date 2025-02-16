Uzmanı açıkladı: İleri diş eti hastalığı kalp krizi riskini artırıyor!

Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, periodontitis hastalığının dünya genelinde yaygın olduğunu ve dünya nüfusunun yüzde 10'unu etkilediğini belirtti. Periodontitisin, en yaygın 6. hastalık olarak kabul edildiğini vurgulayan Özkan, 2024 yılında yapılan son bilimsel çalışmaların, ağız içinde 500 farklı mikroorganizmanın bulunduğunu ve bu durumun diş eti hastalıkları ile kalp damar hastalıkları arasında doğrudan bir bağlantı oluşturduğunu gösterdiğini aktardı. 41 farklı çalışmanın değerlendirildiği kapsamlı bir analizde, diş eti hastalığı olan bireylerde kalp hastalığı riskinin yüzde 2,2 ila yüzde 4,42 oranında arttığı, felç riskinin ise yüzde 1,4 ila yüzde 2,88 daha yüksek olduğu raporlandı.

"KALP DAMAR SERTLİĞİ GELİŞEREK KALP DAMAR HASTALIĞI VE PERİODONTİTİS TETİKLENİR"

Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, ileri bir diş eti hastalığı olan periodontitisin kalp damar hastalığına yol açmasının birkaç farklı mekanizma üzerinden gerçekleştiğini açıkladı. Prof. Dr. Özkan, "Bakterilerin kan dolaşımına karışması, diş etlerindeki iltihaplanma, ağız içindeki bakterilerin kan dolaşımına karışmasına neden olabilir. Özellikle porphyromonas gingivalis ve tannerella forsythia gibi bakteriler, kalp damarlarında iltihaplanmaya ve ateroskleroz (damar sertliği) oluşumuna yol açarak kalp krizi veya felç riskini artırabilir. Bağışıklık sisteminin aşırı tepkisi, periodontal hastalık, vücudun bağışıklık sistemini sürekli olarak tetikleyerek kronik inflamasyona neden olur. Bu durum, damar sertleşmesini hızlandırarak yüksek tansiyon, inme, kalp krizi ve kalp yetmezliği gibi ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. İnsülin direnç artışı, kronik enflamasyon, enflamatuvar sitokin, TNF Alfa, IL-1Beta bakterilerin artışına sebep olur ki bu yolla bağışıklık sistemi düşer, insülin direnci artar ve kalp damar sertliği gelişerek kalp damar hastalığı ve periodontitis tetiklenir. Diş kaybı ve kalp sağlığı, diş eti çekilmesi, çene kemiği erimesi ve diş kaybı yaşayan bireylerde kalp hastalıkları riskinin daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Diş eti kaybı, beslenme dengesizliklerine neden olarak metabolizmayı ve dolaşım sistemini olumsuz etkileyebilir" dedi.

8 BELİRTİYE DİKKAT

8 belirtiye karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, "Sürekli diş eti kanaması, diş etlerinde şişlik kızarıklık ve morluk, diş eti çekilmeleri, kötü geçmeyen ağız kokusu, dişlerde sallanma, sıkça taş ve plak oluşumu, çiğnemede, dişlerde ve çene kemiğinde güçsüzlük, dişler arası aralıkların artışı gibi belirtilerden biri bile varsa, vakit kaybetmeden bir diş hekimine, periodontologa veya çene cerrahına danışabilirsiniz" diyerek uyardı.

"CERRAHİ KÜRETAJ OPERASYONUYLA TEDAVİSİ MÜMKÜNDÜR"

Tedavisi noktasında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, "Ağız ve diş sağlığını korumanın sadece dişleri değil, tüm vücudu koruyor. İleri diş eti hastalığı olan periodontitisin erken teşhis ve kişiye özel detaylı tedavisinin oldukça hassas yönetilmesi gerekiyor. Periodontitise yol açan bakterilerin dişetine, çene kemiğine yapışmasının ötesinde diş köklerinin tüm yüzeylerine yapışarak sardığı ve bu oluşan kötü iltihabi dokuların çok detaylı ağızdan çıkarılması gerekir. Başlangıç tedavisi, diş taşı temizliği, dişeti altından gizli diş taşların uzaklaştırılması ve kök yüzey düzleştirmesi gibi tedavilerle periodontitisin başlangıç tedavisi denilebilir. Cerrahi tedaviler, başlangıç tedavisinden sonra dişetlerinin altına, çene kemiğine ve diş kök yüzeylerine ve diş kök yüzeylerine yapışık kötü iltihabi dokuların açık veya kapalı cerrahi küretaj operasyonuyla tedavisi mümkündür. Bu operasyonlarla çene kemik erimesi durdurulabilir, diş eti iltihabı bitebilir ve diş kaybının önüne geçilebilir. İleri cerrahi tedaviler, dişeti sağlığı, diş korunması ve çene kemiği erimesi durdurulduktan sonra çene kemik güçlendirilmesi ve çekilen dişetinin yeniden eski haline getirmek amacıyla, yönlendirilmiş doku rejenerasyonu (GTR) veya yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu (GBR) operasyon yapılabilir" ifadelerini kullandı.

"GÜZEL BİR GÜLÜMSEME DEĞİL, AYNI ZAMANDA SAĞLIKLI BİR KALP DEMEKTİR"

Son olarak Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, "Birçoğumuz kalp krizinden korkuyor, sağlıklı beslenmeye ve spor yapmaya özen gösteriyoruz ama ağız ve diş sağlığımıza yeterince önem vermiyoruz. Oysa ağız, vücudun giriş kapısıdır. Ağızda başlayan bir enfeksiyon, kan yoluyla kalbinize ulaşabilir ve hayatınızı tehdit edebilir. Sağlıklı dişler, dişeti ve çene kemiği sadece güzel bir gülümseme değil, aynı zamanda sağlıklı bir kalp demektir" şeklinde konuştu.