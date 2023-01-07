7 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kasiyere fiyat farkı dayağı. Hayat pahalılığının sebebi bu kasiyer mi?

Kasiyere fiyat farkı dayağı. Hayat pahalılığının sebebi bu kasiyer mi?

Marketlerde reyon ile kasa arasında çıkan fiyat farkı kavga çıkardı. Şişli’de müşteri iki kadın, reyondan aldıkları ürünün fiyatı kasada farklı çıkınca, tartıştıkları kasiyer kadına saldırdı. Saç saça kavga kameralara yansırken, kasiyer kasaya sıkıştırılıp başı metal tezgaha vuruldu.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 15:27
Takip Et

Hayat pahalılığının sebebi bu kasiyer mi? Kasiyere fiyat farkı dayağı

Kasiyere fiyat farkı dayağı. Hayat pahalılığının sebebi bu kasiyer mi?
+
Aa
-

Reyondaki fiyat kasada farklı çıkınca ortalık karıştı. Edinilen bilgiye göre, Şişli'de akşam saatlerinde markete gelen müşteri iki kadın, reyondan ürün aldı. Kadınlar ardından ödeme yapmak için kasa sırasına girdi. Sıraları gelen iki kadın aldıklarını okutması için kasadaki kasiyere verdi. Ancak iddiaya göre okutulan ürünün fiyatı reyondakinden farklı çıktı.

KASİYERİ SIKIŞTIRIP KAFASINI TEZGAHA VURDULAR

Bunun üzerine kadınlar ile kasiyer arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki kadın, kasiyere saldırmaya başladı. Saç saça baş başa yaşanan kavgada iki kadın, kasiyer kadını kasaya sıkıştırdı. Buradan darp edilen kasiyerin başı metal tezgaha da vuruldu. Kasiyerin kendini korumak için karşılık vermesi üzerine diğer müşteriler araya girerek kavgayı ayırmak istedi. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

MARKETİN KAPISINI KİLİTLEYİP KAÇMALARINI ENGELLEDİ

Olayın ardından darp edilen kasiyer kadın, marketin kapısını kilitleyerek saldırgan kadınların kaçmasını engelledi ve polis ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, birbirlerinden şikayetçi olan 3 kadını gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan 3 kadın, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Sedat
7.01.2023 15:33
Arızalı ahlaksızlar.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'da fırtınalar kopartacak anket
1
﻿Saray'da fırtınalar kopartacak anket
﻿Saray'da fırtınalar kopartacak anket
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
2
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
﻿Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
3
﻿Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
﻿Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
4
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
5
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
﻿Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik
6
﻿Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik
﻿Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik
﻿Beşiktaş'a Brezilyalı stoper: Tormena açıklandı
7
﻿Beşiktaş'a Brezilyalı stoper: Tormena açıklandı
﻿Beşiktaş'a Brezilyalı stoper: Tormena açıklandı
﻿Elazığ'da kuraklığın en net fotoğrafı
﻿Elazığ'da kuraklığın en net fotoğrafı
﻿Elazığ'da kuraklığın en net fotoğrafı
﻿Kayseri'de ayılar kış uykusuna yatmayı unuttu 
﻿Kayseri'de ayılar kış uykusuna yatmayı unuttu 
﻿Kayseri'de ayılar kış uykusuna yatmayı unuttu 
﻿Kilisede kadın mezarı bulundu
﻿Kilisede kadın mezarı bulundu
﻿Kilisede kadın mezarı bulundu
﻿Eskişehir'de tramvayda taciz. Onlarca kişi saldırdı
﻿Eskişehir'de tramvayda taciz. Onlarca kişi saldırdı
﻿Eskişehir'de tramvayda taciz. Onlarca kişi saldırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.