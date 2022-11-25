AKP'li kadının kaymakam atanmasına eski hakim şiir yazıp isyan etti

Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin en çok eleştirilen konularından birisi de kamuya partili isimlerin ataması oluyor.

Daha önce birçok kez gündeme gelen ‘Partili Cumhurbaşkanı’, ‘partili AYM üyesi’, ‘partili hakim’, ve ‘partili büyükelçi’ atamalarının ardından şimdi de ‘partili kaymakam’ ataması yapıldı

AKP Kadın Kolları Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Eski üyesi Şeyma Şendur, Amasya’nın Hamamözü ilçesine vekil kaymakam oldu.

Atama kararı kamuoyunda tepki çekerken, Emekli Hakim Aydın Başar, ‘partili’ kamu görevlilerini kaleme aldığı yazı ile eleştirdi.

Aydın Başar’ın yazısı şu şekilde:

“Sordular bana

Sen hangi partinin hakimisin

Sen hangi partidensin

Dedim hakimin partisi mi olur

Dediler yalan konuşma vardır

Bir partin

Dedim, tamam

İtiraf edeceğim

Ben Ak Parti’liyim

Ben CHP’liyim

Ben MHP’liyim

Ben HDP’liyim

Ben DSP’liyim

Ben Saadet Parti’liyim

Ben İYİ Parti’liyim

Ve hatta

Komünist Parti’liyim

Dediler olur mu

Bir adamın tek partisi olur

İşte bilmediğiniz şey dedim

Hakimin partisi olmaz

Adaletin partisi olmaz

Güneşin, havanın partisi olmaz

Hakimin tek derdi

İnsandır, adalettir, demokrasidir

Ayrımı gayrımı yoktur partinin

İnsanın

Ya hepsidir

Ya da hiçbirisidir

Aslında toplamı

Millettir

Ve dedim hakim

Türk milleti adına karar verir

Sustular…”