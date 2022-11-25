AKP'li kadının kaymakam atanmasına eski hakim şiir yazıp isyan etti

Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin en çok eleştirilen konularından birisi de kamuya partili isimlerin ataması oluyor.
Daha önce birçok kez gündeme gelen ‘Partili Cumhurbaşkanı’, ‘partili AYM üyesi’, ‘partili hakim’, ve ‘partili büyükelçi’ atamalarının ardından şimdi de ‘partili kaymakam’ ataması yapıldı
AKP Kadın Kolları Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Eski üyesi Şeyma Şendur, Amasya’nın Hamamözü ilçesine vekil kaymakam oldu.
Atama kararı kamuoyunda tepki çekerken, Emekli Hakim Aydın Başar, ‘partili’ kamu görevlilerini kaleme aldığı yazı ile eleştirdi.
Aydın Başar’ın yazısı şu şekilde:
“Sordular bana
Sen hangi partinin hakimisin
Sen hangi partidensin
Dedim hakimin partisi mi olur
Dediler yalan konuşma vardır
Bir partin
Dedim, tamam
İtiraf edeceğim
Ben Ak Parti’liyim
Ben CHP’liyim
Ben MHP’liyim
Ben HDP’liyim
Ben DSP’liyim
Ben Saadet Parti’liyim
Ben İYİ Parti’liyim
Ve hatta
Komünist Parti’liyim
Dediler olur mu
Bir adamın tek partisi olur
İşte bilmediğiniz şey dedim
Hakimin partisi olmaz
Adaletin partisi olmaz
Güneşin, havanın partisi olmaz
Hakimin tek derdi
İnsandır, adalettir, demokrasidir
Ayrımı gayrımı yoktur partinin
İnsanın
Ya hepsidir
Ya da hiçbirisidir
Aslında toplamı
Millettir
Ve dedim hakim
Türk milleti adına karar verir
Sustular…”
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