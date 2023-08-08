"Hayatımın aşkını buldum" demişti. Sandra Bullock'un acı günü

Hollywood'un ünlü oyuncularından Sandra Bullock'un fotoğrafçı sevgilisi 57 yaşında hayatını kaybetti. Bryan Randall’ın üç yıldır ALS hastalığıyla mücadele ettiği ortaya çıktı.

"Hayatımın aşkını buldum" demişti. Sandra Bullock'un acı günü

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

"Kör Nokta" filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan ünlü oyuncu Sandra Bullock'un partneri Bryan Randall yaşamını yitirdi. 57 yaşında hayatını kaybeden fotoğrafçının üç yıldır ALS hastalığıyla mücadele ettiği bildirildi.

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Randall'ün ölüm haberini ailesi "Bryan Randall'ın ALS ile üç yıldır devam eden mücadelesinin ardından 5 Ağustos'ta hayatını kaybettiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz" sözleriyle kamuoyuna duyurdu.

"HAYATIMIN AŞKINI BULDUM"

2021 yılında Bullock verdiği bir röportajda "Hayatımın aşkını buldum. Üç çocuğumuz var" demişti. Jesse James ile boşandıktan beş yıl sonra Randall ile ilişkiye başlayan 59 yaşındaki Sandra Bullock Randall'ın vefatıyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

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İlişkilerini gözden uzakta yaşamayı tercih eden çift, 2015 yılından beri birlikteydi. İkili, Bullock'un oğlu Louis 'nin doğum gününde tanışmıştı.

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