Hayatında hiç gitmediği ilden 951 TL trafik cezası geldi. Vatandaş şaştı kaldı

İstanbul'da yaşayan bir vatandaşa hayatında hiç gitmediği Bingöl'den trafik cezası geldi. İddialara göre otomobili ile seyir halinde iken cep telefonu kullandığı iddiasıyla fahri trafik müfettişi tarafından 951 lira idari para cezasına çarptılırdı.

Hayatında hiç gitmediği ilden 951 TL trafik cezası geldi. Vatandaş şaştı kaldı

HalkTv’de yer alan bilgilere göre; İstanbul’da yaşayan bir vatandaşa Bingöl’den trafik cezası kesildi. Ceza 3 Ağustos’ta tebliğ edildi. Bingöl’e hiç gitmediğini belirten vatandaş, cezayı mahkemeye taşıdı.

Açılan davada, plaka tanıma sistemi (PTS) ile tespit yapıldı. Buna göre ceza kesilen aracın Bingöl’e hiç gitmediği belirlendi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü’nden gönderilen yazıda da “aracın Bingöl il merkezinde geçişinin bulunmadığı” belirtildi ancak “cezanın ilgili mevzuat ve usule uygun olduğu” savunuldu.

Bingöl Sulh Ceza Hâkimliği, kararın iptaline hükmetti.

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