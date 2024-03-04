Hayatından ilk kez düşünen adam. Verdiği cevap dillere düştü

Üsküdar'da Medyali TV sokak röportajı yapmaya başladı. Yoldan geçen bir kişiyi durduran muhabir "Merhaba size soralım. Efendim Afganistan'da biliyorsunuz Taliban var. Ne düşünüyorsunuz Taliban ile ilgili" soruyu yöneltti.

14 saniyelik videonun 6 saniyesinde sorulan soruya vereceği cevabı düşünen adam "Ben oyu şeye veriyorum Tayyip Erdoğan'a" yanıtını verdi. Adamın cevabı sosyal medyada bomba etkisi yaptı.

Onlarca yorum yapıldı. Bir kişi "Videonun toplamı 14 saniye. Muhabirin Taliban ile ilgili sorusu 6 saniye sürdü. Adamın düşünmesi 5 saniye. Cevabı da 3 saniye. Bu video her şeyi özetliyor. Ben başka ülkede yaşayamam. Hayatında belki de ilk düşünen bu adam Taliban sorusunu bile anlayamadı. Gitti oyunu Erdoğan'a verdiğini söyledi. Bu röportaj ülkenin durumunun net özeti" dedi.

Videonun yayınlanmasının ardından verilen bazı cevaplar şunlar: