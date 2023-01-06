Irmak Ünal'dan bikinili omlet dansı

Fiziği ile genç kızlara taş çıkaran Irmak Ünal, sık sık takipçilerine ada yaşantısından paylaşımda bulunuyor. Ünlü oyuncu Irmak Ünal, geçmişten bu yana devam ettirdiği spor alışkanlığından da ödün vermiyor.

BİKİNİSİNİ GİYDİ MUTFAĞA GİRDİ

Yaşantısını Bali'de sürdüren Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, kış ayında bikinisini giydi bir yandan omlet yaparken diğer yandan da dans etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isim herkesin ağzını bir karış açık bıraktı.