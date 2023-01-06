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Irmak Ünal'dan bikinili omlet dansı

Irmak Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Kısa bir süre önce bikinili bir şekilde yeni yıl kutlamasında bulunan Ünal bu defa da bikinisiyle mutfağa girdi ve omlet yaptı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 23:49
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Hayatını Balide sürdüren Irmak Ünaldan bikinili omlet dansı

Irmak Ünal'dan bikinili omlet dansı
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Fiziği ile genç kızlara taş çıkaran Irmak Ünal, sık sık takipçilerine ada yaşantısından paylaşımda bulunuyor. Ünlü oyuncu Irmak Ünal, geçmişten bu yana devam ettirdiği spor alışkanlığından da ödün vermiyor.

BİKİNİSİNİ GİYDİ MUTFAĞA GİRDİ

Yaşantısını Bali'de sürdüren Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, kış ayında bikinisini giydi bir yandan omlet yaparken diğer yandan da dans etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isim herkesin ağzını bir karış açık bıraktı.

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