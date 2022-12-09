Kıbrıs gazisi Ahmet Yakut sonsuzluğa uğurlandı

İHA’nın haberine göre, aslen Afyonkarahisarlı olup Bursa Gemlik’te yaşayan Yakut, bir süredir mücadele verdiği amansız hastalığa yenik düşerek tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Gazi Ahmet Yakut, memleketi Afyonkarahisar’da askeri törenle toprağa verildi.

Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kocatepe Asri Mezarlığı’nda defnedilen gazimiz Yakut için askeri tören düzenlendi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, vefat eden gazi Ahmet Yakut için rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diledi.