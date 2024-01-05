Hayatını kurtaran polise aracıyla çarptı

Nevşehir’de dün akşam saatlerinde çıkan olayda, dükkan sahibi ile kiracı arasında tartışma çıktı. Tartışma hızla büyüyünce, çevredeki yurttaşlar polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, tarafları yatıştırdı ve dükkan sahibi G.S.Ö.’yü olay yerinden uzaklaştırdı.

Olay yerinden aracıyla uzaklaşan G.S.Ö., birkaç dakika sonra geri döndü ve aracı kiracılar tarafından saldırıya uğradı. Bunun üzerine aracını kalabalığın üstüne doğru süren dükkan sahibi, sivil polis memuru Ş.K.’ye çarptı.

Yaralanan polis memuruna ilk müdahale olay yerinde yapıldı, daha sonra Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çevredeki yurttaşlar ise polis memuruna çarpan G.S.Ö.’yü yakalayarak polis ekiplerine teslim etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.