Hayatınız boyunca ayakkabınızı yanlış bağlamış olabilirsiniz. Peki doğrusu nasıl?

Yapılan yeni bir araştırmaya göre yıllardır ayakkabılarınızı yanlış bağlıyor olabilirsiniz. 2017 yılında yayımlanan bir makaleye göre yıllardır bilinen klasik bağlama şekilleri, ayakkabıları bağlamak için en kötü yol olabilir. Peki doğrusu nasıl?

Hayatınız boyunca ayakkabınızı yanlış bağlamış olabilirsiniz. Peki doğrusu nasıl?

2017’de Proceedings of the Royal Society A’da yayınlanan çalışmadaki ekip, 2005 yılına ait bir TED konuşmasından ilham adlıklarını ifade ediyor.

chip.com.tr’den alınan habere göre, Araştırmacılar, makalede, “Yerinde ayakkabı bağı düğümünün yüksek hızlı video gözlemi, başarısızlığın ani ve yıkıcı bir olay olduğunu gösterdi” diye yazıyorlar ve devam ediyorlar: “Gözlemler, düğümün merkezinin darbe kaynaklı deformasyonu, yürüme hareketinin dinamik salınımı ve bağcıkların ve düğümün serbest uçları arasındaki atalet kuvvetleri arasındaki karmaşık etkileşimin neden olduğu bir bozulmaya işaret ediyor.”

Ekibe göre, ayakkabının zemine çarpması düğümü gevşetebilirken, bacaklarınızın ürettiği etki ile düğümün sallanan gevşek uçları düğümü daha da gevşeterek en sonunda bozulmasına yardımcı oluyor.

Ekip, “Ağır çekim video görüntüleri ve bir dizi deney kullanılarak gösterildiği gibi, düğümün başarısızlığı saniyeler içinde oluyor” diye ekliyor ve dramatik bir şekilde “genellikle uyarısız bir şekilde felaketle sonuçlanıyor” diyor.

Ayrıca ekip, ayakkabı bağı malzemesini de dahil eden daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyacaklarını söylüyor. Ancak, en alıştığımız düğüm için durum pek iyi görünmüyor. Neyse ki bildiğimiz düğümde çok ufak bir değişiklik yaparak çok daha iyi bir düğüm elde etmek mümkün.

AYAKKABI NASIL DOĞRU BAĞLANIR?

Ekip, makalelerini yazmak için daha iyi bir düğüm olduğunu gösteren, 2005 yılına ait bir TED konuşmasından ilham aldıklarını söylüyor.

Bu TED konuşmasında Terry Moore, “Görünüşe göre, bu düğümün güçlü ve zayıf biçimleri var” ve “bize zayıf biçimi öğretildi” diyor.

Moore’un söylediğine göre, düğümü attıktan sonra fiyonklar ayakkabınızın uzun kısmına hizalanırsa, zayıf olan düğümü kullandığınız anlamına geliyor. Ancak başlangıçtaki ipi diğer yönden geçirirseniz, fiyonklar ayakkabının eni boyunca hizalanıyor ve düğümün güçlü biçimini elde ediyoruz: “Ve ipleri düğümün altından çekerseniz, yayın ayakkabının enine ekseni boyunca yönlendiğini göreceksiniz. Bu daha güçlü bir düğüm. Daha az sıklıkta çözülecek. Sizi daha az hayal kırıklığına uğratacak ve sadece bu da değil, daha iyi görünüyor.”

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