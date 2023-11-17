Haydarpaşa limanında binlerce sıfır araç. Bir de utanmadan sıfır araç yok diyorlar

İstanbul'da bulunan Haydarpaşa Limanı'na gemilerle getirilen binlerce sıfır otomobil havadan görüntülendi. İkinci el otomobillerin fiyatlarını düşürecek gelişme olarak değerlendirilirken, fazla olan cari açığı yükseltecek yorumları da yapıldı.

Haydarpaşa limanında binlerce sıfır araç. Bir de utanmadan sıfır araç yok diyorlar

İstanbul'da bulunan Haydarpaşa Limanı’na gemilerle getirilen binlerce ithal sıfır aracın havadan çekilen görüntüleri ilginç manzaralar oluşturdu. Bu manzara Türkiye'de cari açığa sebep olan kalemlerden biri olarak yorumlandı.

Piyasada fiyatları aşırı yükselen ikinci el otomobil fiyatları; ithal edilen sıfır araçların satışa sunulmasıyla birlikte düşmeye devam ediyor. Sıfır araçlar üretildikleri ülkelerden gemilerle İstanbul Haydarpaşa ve diğer uygun limanlara getiriliyor.

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CARİ AÇIK SEBEBİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Burada marka ve modellerine göre park edilen araçlar, bir süre sonra satılacak galerilere gönderiliyor. Binlerce aracın yer aldığı Haydarpaşa limanının havadan görüntülenmesi ilginç manzaralar oluşturdu. Görüntülerde araçlardan bazılarının gemilerden indirilerek, park alanlarına dizilmeye devam edildiği görülüyor. Öte yandan ortaya çıkan bu manzara Türkiye ekonomisinde cari açığı hazırlayan sebeplerden biri olarak yorumlandı.

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