Haydarpaşa'da yük gemisi karaya oturdu. Boğaz trafiği askıya alındı

İstanbul'un Haydarpaşa Mendireği önlerinde bulunan ve Ukrayna'dan Mısır'a seyir halinde olan ALEXIS adlı 229 metre uzunluğundaki yük gemisi, makine arızası nedeniyle karaya oturdu.

Bu durum sonucunda İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğini çift yönlü olarak askıya aldırdı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, geminin kurtarılması için kurtarma ekiplerinin hızla olay yerine yönlendirildiği belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı kurtarma ekipleri ve tahlisiye botları ile balık adamlarının, geminin kurtarılması için harekete geçtiği vurgulandı. İstanbul Boğazı'ndaki geçici gemi trafiği askıya alma durumuyla ilgili olarak da gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi.

KONUMU BELLİ OLDU

Geminin tam olarak karaya oturduğu mevki de belirlendi. Haritada gösterilen yerde ALEXİS isimli geminin oturduğu aktarıldı.