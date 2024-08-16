Haydi Abbas; vakit tamam!

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı Esenboğa Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan karşıladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşen Abbas, bu satırların yazıldığı saatte Meclis’te henüz konuşmamıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rize'de yaptığı konuşmada, "Bazı siyasi partiler diyorlar ki 'Hükûmet Filistin Başkanını Türkiye'ye davet etsin ve Parlamentoda konuştursun.' Size davet etmediğimizi kim söylüyor? Davet ettiğimiz hâlde gelmeyen Sayın Abbas, kusura bakmasın önce bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Davet ettik gelmedi. Bekliyoruz bakalım gelebilecek mi?" demişti.

Erdoğan, Mahmud Abbas'ın Meclis’te konuşturulmasını isteyen Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin'e de tepki göstermiş ve “Yeniden Refahlı bir isim, kafadan da galiba sıkıntısı var onun. Biz zaten Mahmud Abbas'ı davet ettik ama olumlu cevap vermedi” diye cevap vermişti. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da Erdoğan’ı nezakete davet etmişti.

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Filistin Devlet Başkanı Abbas, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin İran'da ve Katar'da düzenlenen cenaze törenlerine katılmamış, Doha'daki törene yardımcısını göndermişti. Abbas, 2016 yılında ölen İsrail eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in cenazesine katılmıştı...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Abbas’ın Türkiye ziyareti hakkında bir açıklama yaptı ve şu bilgileri verdi:

-Netanyahu'nun ABD kongresinde konuşacağı haberi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilince Cumhurbaşkanımız talimat verdi ve Abbas'ın Türkiye'ye davet edilmesini ve TBMM'de konuşmasını arzu ettiğini söyledi. Abbas konuşurken Meclis'te, Haniyye'nin de bulunmasını istemişti. Planlama o şekildeydi. Meclis başkanımızla da o şekilde istişare yapıldı. Heniyye’nin şehit olması, arzulanan tarihte de Abbas'ın mazereti nedeniyle ziyaret olmadı. Abbas'ın programına uygun şekilde Türkiye ziyareti gerçekleşti. Rahmetli şehit Heniyye'nin de bu oturumda olmasını arzu etmiştik...

Bu açıklamadan, Mahmud Abbas’ın, Meclis’teki konuşması sırasında “Haniye”nin de bulunacağı kendisine bildirilince, daveti kabul etmediği; Haniye öldürüldükten sonra Türkiye’ye gelmekte bir sakınca görmediği anlaşılıyor!

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Emekli Büyükelçi Tugay Uluçevik, Önce Vatan gazetesindeki konuyla ilgili yazısında özetle şöyle dedi:

-Türkiye Filistin davasını destekliyor. Türkiye bu tutumunda duygusallığa da varan ölçüde samimidir. Hâl böyleyken Dışişleri Bakanlığı’ndaki görevlerim sırasında Filistinli resmî şahsiyetlerin Türkiye için herhangi bir hayırhah davranışı hafızamda yer etmiş değildir.

-Filistinli diplomatlar, İslâm İşbirliği Konferansları çerçevesinde ve üyesi bulundukları Bağlantısızlık Hareketi’nin Konferanslarında sürekli biçimde bize karşı Kıbrıslı Rumların ve Yunanistan’ın avukatlığını hatta sözcülüğünü yapmıştır.

-1980’lerde, Lübnan’ın Bekaa Vadisine yerleşmiş olan Filistinli gerillaların, ASALA, PKK ve Türkiye’den kaçmış olan yasa dışı sol örgütlere eğitim alanı sağladığına dair somut bilgiler vardır.

-Yaser Arafat 1982’de Kuveyt’te düzenlediği bir basın toplantısında “Filistinlilerin Ermeniler gibi katliama uğratılamayacağını” ifade etmiştir.

-Filistin Devleti Başkanı Abbas, 14 Haziran 2022 tarihinde GKRY’ye resmî ziyarette bulunmuştur. Abbas Makarios’un mezarına çelenk koymuştur. GKRY’nin o zamanki lideri Anastasiadis, Abbas’a Kıbrıs konusuna verdiği destek için teşekkür etmiştir.

-Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın 2023 Haziran ayı içinde Çin'e vaki resmî ziyareti sırasında yayınlanan ortak bildiride, Filistin Yönetimi, Çin'in Sincan'daki Müslümanlara yönelik politikasına destek vermiştir.

-Bu vakte kadar Filistinli Yöneticilerin Türkiye'nin herhangi bir davasına açık ve katıksız destek verdiğinin örneğini hiç görmedim.

-Dış ilişkilerin, diplomasinin temel kurallarından biri "karşılıklılık”tır. Abbas’a gereken mesaj verilmelidir.

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Uygur Türkleri de Mahmud Abbas’ın gelişine tepkili... Türkiye’deki Doğu Türkistan Türklerinin önderlerinden Hamit Göktürk, bir açıklama yaparak “Filistinli mazlumların zalim devlet Başkanı Mahmut Abbas, Pekin'deki konuşmasında Çin'in Doğu Türkistan’daki Uygur Türklerine karşı giriştiği soykırımı övdüğü için öncelikle ve ivedilikle Türk Milletinden özür dilemelidir! Filistinli dindaşlarımızın kutlu davasına sonuna kadar evet! Çin'in Müslüman Uygur soykırımının vicdan yoksunu destekçisi ve katliam ortağı zalim Mahmut Abbas'a sonuna kadar hayır” dedi.

AKP iktidarı, Abbas’a gereken mesajı vermez! Bu sebeple, o mesajı ben buradan iletmiş olayım:

-Haydi Abbas, vakit tamam... Türkler, Filistin halkını her zaman destekler ama sen buna karşılık çilingir sofralarını, Çin, Ermenistan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile kurmuş birisin! AKP iktidarının davet etmiş olması, Türk Milleti önünde seni aklamaz...