Haydi Bursa çağrısına 10 milyon Lira

Kaynak: Haber Merkezi
Haydi Bursa çağrısına 10 milyon Lira

Bursaspor Başkanı Enes Çelik Yeşil Beyazlı kulübün yardım kampanyasına 10 milyon TL bağışladı.

Bursaspor Kulübü'nün ekonomik zorluklarına destek olmak için "Yanındayım" adlı kampanya, Kulüp Başkanı Enes Çelik'in 10 milyon TL'lik bağışıyla hayata geçirildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Başkanımız Enes Çelik'in cömert desteğiyle 'YANINDAYIM' kampanyamız başlamış bulunmaktadır. HAYDİ BURSA, HEP BERABER bu kampanyada yer alalım." ifadelerine yer verildi.

MADDİ SIKINTI İÇİNDE

Bursaspor, mali sıkıntılarını aşmak için başlatılan bu kampanyayı sosyal medya üzerinden duyurdu.

Açıklamada, "Değerli Bursalılar, İl Valimiz Mahmut Demirtaş'ın liderliğinde, Bakanımız Mustafa Varank, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey, BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve diğer ileri gelenlerimizin desteğiyle Bursaspor'umuz için 'Yanındayım' kampanyası resmi olarak başlatılmıştır." denilerek, kampanyanın önemine vurgu yapıldı.

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