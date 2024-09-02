Hayvan bağışlarını at yarışına yatırmış! Masak raporunda tek tek ifşa edildi

Şanlıurfa'da kuduz vakalarının yaşandığı sırada 35 hasta köpeği Ankara'ya taşıması ile gündeme oturan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü’nün MASAK raporu bir skandalı gözler önüne serdi.

Özgünlü’nün ortaya çıkan MASAK raporunda yapılan bağışlarla at yarışı oynadığı belirlendi.

Buket Özgünlü'nün, Türkiye Jokey Derneği'ne yapılan şans oyunu ödemeleri de MASAK raporunda tek tek ifşa oldu. Şanlıurfa’dan kuduz olduğu iddia edilen 35 köpeği usule aykırı şekilde Ankara'ya taşıdığı için yargılanan Özgünlü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrı bir soruşturmanın da yürütüldüğü öğrenildi.

Hazırlanan MASAK raporunda, Özgünlü'nün, yüksek para transferlerini aile bireyleri üzerinden yaptığı tespit edildi. Diğer Yandan Buket Özgünlü'nün bu sürede edindiği gayrimenkulleri, ailesi ve iş ortakları üzerinden satın aldığı ortaya çıktı. Rapora göre Yaşama Tutunan Patiler Derneği ile bağlantılı kişilerin mal varlıkları, para transferleri ve ticari faaliyetleri dikkat çekti.

Buket Özgünlü’nün bu şekilde 2023 yılında annesinin üzerine gayrimenkul aldığı belirtildi Buket. Özgünlü'nün annesi Fatma Özgünlü'nün dernekte genel sekreter, babası Cemal Özgünlü'nün sayman, kardeşi Tuğçe Soysal'ın denetim kurulu üyesi, diğer kardeşi Demet Kılıç'ın başkan yardımcısı olarak yer aldığı görüldü.

Aile üyeleri, eşi Tuna Boyacı ve kardeşi Tuğçe Soysal'ın eşi Birkan Soysal ile Demet Kılıç'ın eşi Evren Kılıç ile diğer akrabalar arasında yüklü miktarda para transferleri olduğu kayıtlara geçti.

Temmuz'da Şanlıurfa'daki bir barınaktan hastalıklı köpekleri usule aykırı şekilde Ankara'ya getirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Buket Özgünlü tutuklanmıştı.



12 MİLYON 414 BİN LİRALIK SERVET EDİNDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianamesinin hazırlanmasının sonrasında Ankara 38'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu olarak yargılanan Buket Özgünlü’nün ve ailesinin derneğe yapılan bağışlarla 12 milyon 414 bin liralık bölümünü, kişisel zenginleşme ve mal varlığı ediniminde kullandığı öğrenilmişti.