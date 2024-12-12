Hayvan damında uyuşturucu operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hayvan damında uyuşturucu operasyonu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hayvan damında uyuşturucu imalatı yapan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada, Ödemiş ilçesindeki bir hayvan damında uyuşturucu madde imalatının ve ticaretinin yapıldığı bilgisi alındı. Savcılık koordinesinde adreste yapılan aramada; 38 kilo 750 gram esrar, 749 kök kenevir bitkisi ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan bir kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Hayvan damında uyuşturucu operasyonu

Hayvan damında uyuşturucu operasyonu

Son Haberler
Erkek arkadaşıyla kaldığı otelde ölü bulunmuştu! Son görüntüleri ortaya çıktı
Erkek arkadaşıyla kaldığı otelde ölü bulunmuştu! Son görüntüleri ortaya çıktı
Bariyeri aşan TIR karşı şeritten gelen TIR’a çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Bariyeri aşan TIR karşı şeritten gelen TIR’a çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Adıyaman Belediyesi davranışıyla yürekleri ısıttı
Adıyaman Belediyesi davranışıyla yürekleri ısıttı
Suriye’de Esad sonrası KKTC’ye etkileri...
Suriye’de Esad sonrası KKTC’ye etkileri...
Gazze’de can kaybı 44 bin 835’e yükseldi
Gazze’de can kaybı 44 bin 835’e yükseldi