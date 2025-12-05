Feci olay Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Pazar Sokak'ta yaşandı. 18 yaşındaki M.E., durumu fark ederek arsaya gitti. 7 kedi ölüsü ile karşılaşan genç kedilerin gözlerinin oyulup, karınlarının deşildiğini gördüğünü iddia etti. Sonraki gün tekrar araziye giden M.E., bir kediyi daha ölü buldu.

Bir insan eli ile kedilerin öldürüldüğünden şüphelenen genç, durumu hemen eminyet birimlerine bildirdi. Polis, ölü kedileri toplarken, konuyla alakalı inceleme başlatıldı.

M.E. konuyla ilgili, "İnsanın öldürüp attığı belli ve hepsi şu noktaya atılmış. Buradan geçerken bir tane kediyi hareketsiz gördüm sonra araziye girdiğimde diğerlerini gördüm. Burada sürekli kediler olurdu, mahalleli besliyordu onları. Bizim mahallemizden birisinin yapacağını düşünmüyorum çünkü buradaki herkes kedileri besliyor. Polise ihbarda bulunduk onlar da işlemlerini yaptı" ifadelerini kullandı.