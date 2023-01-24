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  • Anne maymun insanlara taş atan yavrusunu sopayla dövdü. İnsanlarda anne terliği veya süpürge sapı

Anne maymun insanlara taş atan yavrusunu sopayla dövdü. İnsanlarda anne terliği veya süpürge sapı

Hayvanat bahçesindeki bir maymun, ziyaretçilere taş fırlattı. Annesi olduğu tahmin bir maymun ise taş fırlatan küçük maymunu sopayla dövünce akıllara annelerin çocuklarına terlik fırlattığı anlar geldi.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 10:36
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Hayvanat bahçesinde anne maymun insanlara taş atan yavrusunu sopayla dövdü

Anne maymun insanlara taş atan yavrusunu sopayla dövdü. İnsanlarda anne terliği veya süpürge sapı
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Dünya üzerinde her yıl milyonlarca insan vahşi hayvanları görmek için hayvanat bahçelerine akın ediyor.

Söz konusu hayvanat bahçesindeki hayvanlar ise ziyaretçileri görünce komik anlara sahne olabiliyor.

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda ziyaretçilerin hayvanat bahçesi gezisi kapsamında maymunları izlediği görüldü.

Maymunlardan biri ise kendilerini izleyen ziyaretçilere taş atmaya başladı.

Annesi olduğu tahmin edilen bir maymun ise, ziyaretçilere taş atan maymuna elindeki bir eşya ile vurarak dövmeye başladı.

O anları gören ziyaretçiler gülmeye başladı.

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