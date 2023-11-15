Hayvanlarını otlatırken ayı saldırdı. Ölümden döndüler

Karabük'ün Yenice ilçesinde sürüyü otlatan 2 kişi, ayı saldırısı sonucu yaralandı.

KAYNAK: İHA
Hayvanlarını otlatırken ayı saldırdı. Ölümden döndüler

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Bağbaşı köyünde sabah saatlerinde sürüyü otlak alana götüren Turan Koymat'a (50) ayı saldırdı.

Ayının, ayağından sürüklediği Koymatlı'yı yanında bulunan Emrah Koymatlı kurtarmaya çalıştı. Bu sefer de araya giren şahsa saldıran ayı, Emrah Koymatlı'yı kolundan ve kasığından yaraladı.

Köpeklerin korkutmasıyla ayı olay yerinden uzaklaşırken, ölümden dönen 2 kişi durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

aw077158-01.jpg

aw077158-02.jpg

aw077158-04.jpg

Öne Çıkanlar
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Türkiye’nin geleceği diyetisyenlere kadrodan geçiyor. Bakanlık ise yıllık 6 bin 800 mezuna sadece 245 kontenjan ayırıyor
Türkiye’nin geleceği diyetisyenlere kadrodan geçiyor. Bakanlık ise yıllık 6 bin 800 mezuna sadece 245 kontenjan ayırıyor
Son Haberler
Park halindeki minibüs alev topuna döndü Gündem
Park halindeki minibüs alev topuna döndü
İlahiyatçı Hasan Aydın Atatürk'e dinsiz diyenlere haddini böyle bildirdi Gündem
İlahiyatçı Hasan Aydın Atatürk'e dinsiz diyenlere haddini böyle bildirdi
İclal Aydın'ı duygulandıran 21 yıllık fotoğraf. ''Her şey hızla anı oluyor'' diyerek paylaştı Magazin
İclal Aydın'ı duygulandıran 21 yıllık fotoğraf. ''Her şey hızla anı oluyor'' diyerek paylaştı
Bir ülkeden daha İsrail kararı. Diplomatik ilişkilerini kestiler Dünya
Bir ülkeden daha İsrail kararı. Diplomatik ilişkilerini kestiler
Kendisinden haber alınamayan 63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu Gündem
Kendisinden haber alınamayan 63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
TRON ve Pundi X, blokzinciri POS çözümünü blokzincirine taşıyor Gündem
TRON ve Pundi X, blokzinciri POS çözümünü blokzincirine taşıyor
Avusturya uzun menzilli hava savunma sistemi alacak Dünya
Avusturya uzun menzilli hava savunma sistemi alacak