Hayvansever abi hayvan hakları için bir bağırdı kedi korkudan ölüyordu

Şanlıurfa Otogarı'nda kucağında kedi tutan bir adamın hayvan hakları için bağırdığı video sosyal medyada gündem oldu.

Hayvansever abi hayvan hakları için bir bağırdı kedi korkudan ölüyordu

Şanlıurfa Otogarı'nda kucağında kedi tutan bir adam hayvan hakları için açtı ağzını yumdu gözünü. Adamın "Bana bakın ulan" diye bağırmasıyla, talihsiz kedi neye uğradığını şaşırdı. Sosyal medyada "Kedinin aklı gitti, sen bir daha kedi sevme" yorumuyla paylaşılan o anlar, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Şanlıurfa Otogarı'nda, hayvanlara karşı yapılan kötü muameleye tepki gösteren bir adam, "Bana bakın ulan, kedilerimize, hayvanlarımıza kim yanlış ederse onun kulağını keserim. Hayvanlar bizim canımızdır" diye bağırdı.

Adamın bağırmasıyla neye uğradığını şaşıran kedinin yaşadığı korku yüzüne yansıdı. Adam bağırırken, kedinin kaçmaya çalıştığı o anlar, saniye saniye kaydedildi.

Video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Bazı kullanıcılar adamın hayvan sevgisini takdir ederken, bazıları da korkudan adeta dilini yutan kediye üzüldüğünü ifade etti.

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