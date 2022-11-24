24 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Haluk Levent kediyi çatıdan atan vicdansızı bulabilmek için para ödülü vadederek yardım istedi

Haluk Levent kediyi çatıdan atan vicdansızı bulabilmek için para ödülü vadederek yardım istedi

Bir TikTok kullanıcısının çatıdaki kediyi yere fırlattığı görüntünün ardından paylaşım yapan Haluk Levent, "Bir hayırsever bu kişinin bulunarak şikayet edilmesini istiyor. Doğru başvuru yapan kişiye 25 bin lira ödül verilecek" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 13:02
Takip Et

Hayvanseverliği ile bilinen şarkıcı Haluk Levent şimdi de para ödülü vadederek bir kedi katilinin peşine düştü

Haluk Levent kediyi çatıdan atan vicdansızı bulabilmek için para ödülü vadederek yardım istedi
+
Aa
-

Sanatçı kimliğinin yanı sıra kurucusu olduğu Ahbap derneğiyle yaptığı yardımlarla tanınan Haluk Levent, bir TikTok kullanıcısının bulunması için takipçilerinden yardım istedi.

 

"VİDEODAKİ KİŞİYİ ŞİKAYET EDENE 25 BİN TL ÖDÜL"

Sosyal medyada yayılan bir videoda adam, çatıdaki kediyi yere fırlatıyor. Yayılan görüntülerin ardından bir hayırsever takipçisinin kendisinden kişinin bulunması için yardım istediğini söyleyen Levent, konulan para ödülünü de söyledi. Twitter hesabından paylaşım yapan Levent, "Bir hayırseverimiz aradı. Bu videoyu gönderdi. Bu kişiyi bilen arkadaş en yakın polis karakoluna başvurabilir mi? Başvurusu doğru olan arkadaşa hayırseverimiz 25 bin TL ödül vereceğini açıkladı. Şikayet dilekçesini bu tweetin altına yazmanız yeterli. Bizler size ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü
1
﻿12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü
﻿12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
2
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿Celal Şengör uykuları kaçıracak açıklama yaptı: Evinizi satın gidin
3
﻿Celal Şengör uykuları kaçıracak açıklama yaptı: Evinizi satın gidin
﻿Celal Şengör uykuları kaçıracak açıklama yaptı: Evinizi satın gidin
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
4
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
5
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
6
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
7
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿Unutkanlığa son!
﻿Unutkanlığa son!
﻿Unutkanlığa son!
﻿Ilgaz'ın dorukları beyaza büründü
﻿Ilgaz'ın dorukları beyaza büründü
﻿Ilgaz'ın dorukları beyaza büründü
﻿Ukrayna’nın Harkiv bölgesinde hasarlı binalar onarılıyor
﻿Ukrayna’nın Harkiv bölgesinde hasarlı binalar onarılıyor
﻿Ukrayna’nın Harkiv bölgesinde hasarlı binalar onarılıyor
﻿Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
﻿Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
﻿Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.