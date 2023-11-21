Hazal Kaya'dan duygusal veda. Aldığı haberle yıkılmıştı

Ünlü oyuncu Hazal Kaya kedisi Leyla'nın ölümüyle sarsıldı. Kaya, "Hep yattığın yere bakarak ağlıyorum. Bu özlem hiç bitmeyecek biliyorum. Seni çok seviyorum" dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hazal Kaya'dan duygusal veda. Aldığı haberle yıkılmıştı

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından Leyla adındaki kedisinin öldüğünü duyurdu.

benim-guzel-kizim-12-yillik-ev-arkadasim-leylam-yetiskin-hayatimin-tamaminda-sen-vardin-birlikte-buyuduk-ailemiz-buyudu-cocuklara-birlikte-baktik-bir-an-olsun-elimi-birakmadin-hepimizi-cok-sevdin-tesek-1.jpg

“HEP YATTIĞIN YERE BAKARAK AĞLIYORUM”

Oyuncunun Instagram’da yaptığı paylaşım şu şekilde:

benim-guzel-kizim-12-yillik-ev-arkadasim-leylam-yetiskin-hayatimin-tamaminda-sen-vardin-birlikte-buyuduk-ailemiz-buyudu-cocuklara-birlikte-baktik-bir-an-olsun-elimi-birakmadin-hepimizi-cok-sevdin-tesek-2.jpg

“Benim güzel kızım, 12 yıllık ev arkadaşım, Leyla’m. Yetişkin hayatımın tamamında sen vardın. Birlikte büyüdük, ailemiz büyüdü, çocuklara birlikte baktık, bir an olsun elimi bırakmadın, hepimizi çok sevdin. Teşekkür ederim benim güzelim. Hep yattığın yere bakarak ağlıyorum. Bu özlem hiç bitmeyecek biliyorum. Seni çok seviyorum.”

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